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    «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта

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    Алина Ли и Дмитрий Каднай - «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта
    Алина Ли и Дмитрий Каднай

    В зону риска попали Артур Логай, Дмитрий Каднай и Ольга Харлан.

    Вчера состоялся четвертьфинал проекта «Танцы со звездами». Только что на канале "1+1" состоялся.

    В одиннадцатом выпуске пары исполнили по два танца. Участники вышли на паркет с судьями шоу, а затем со своими партнерами. Впрочем, одной из пар не удалось убедить судей и зрителей, что она достойна места в полуфинале.

    В результате в зону риска попали: Артур Логай, Дмитрий Каднай и Ольга Харлан.

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    «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта
    «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта
    «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта
    «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта
    «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта
    «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта
    «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта
    «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта

    Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли звезду сериала «Моя улюблена Страшко» Артура Логая и Анну Карелину.

    Проект покинули певец Дмитрий Каднай и Алина Ли.

    «Это была удивительная история. Я нашел новых друзей. Вот моя главная мотивация. Я смотрел, как они тренируются, и мне хотелось тренироваться больше. Спасибо творческой команде. Я благодарен Алине. Я знаю точно, что мы были счастливы на паркете», — прокомментировал свой вылет Каднай.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    «Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта