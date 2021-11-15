«Танцы со звездами». В полуфинал не попала самая сексуальная пара проекта

В зону риска попали Артур Логай, Дмитрий Каднай и Ольга Харлан.

Вчера состоялся четвертьфинал проекта «Танцы со звездами». Только что на канале "1+1" состоялся.

В одиннадцатом выпуске пары исполнили по два танца. Участники вышли на паркет с судьями шоу, а затем со своими партнерами. Впрочем, одной из пар не удалось убедить судей и зрителей, что она достойна места в полуфинале.

В результате в зону риска попали: Артур Логай, Дмитрий Каднай и Ольга Харлан.

Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли звезду сериала «Моя улюблена Страшко» Артура Логая и Анну Карелину.

Проект покинули певец Дмитрий Каднай и Алина Ли.

«Это была удивительная история. Я нашел новых друзей. Вот моя главная мотивация. Я смотрел, как они тренируются, и мне хотелось тренироваться больше. Спасибо творческой команде. Я благодарен Алине. Я знаю точно, что мы были счастливы на паркете», — прокомментировал свой вылет Каднай.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.