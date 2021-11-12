Не жалко животных? За какую покупку раскаиваетсяНаталья Могилевская

Звезда рассказала о своей самой дорогой покупке, о которой теперь жалеет

Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская в своем Инстаграме опубликовала видео своего шопинга. Под свою же песню «Я завелась, останови меня» она примеряет обувь, рассматривает свитера и шапки, позирует с чемоданами.

«Какая ваша самая дорогая бессмысленная покупка? Знаете, мне кажется, потребительский бум на нашей планете скоро сожрет человечество. И в честь Всемирного дня шопинга я каюсь, что когда-то купила шубу Fendi. Потому что сегодня я бы этого не сделала, мне очень жаль животных. Да и стоит она необдуманно дорого», – написала в подписи к видео Могилевская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Точную стоимость шубы этой марки певица не указала, но в интернете цены подобных шуб стартуют от 100 тыс. грн.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.