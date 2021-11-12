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    Не жалко животных? За какую покупку раскаиваетсяНаталья Могилевская

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    Певица Наталья Могилевская - Не жалко животных? За какую покупку раскаиваетсяНаталья Могилевская
    Певица Наталья Могилевская
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

    Звезда рассказала о своей самой дорогой покупке, о которой теперь жалеет

    Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская в своем Инстаграме опубликовала видео своего шопинга. Под свою же песню «Я завелась, останови меня» она примеряет обувь, рассматривает свитера и шапки, позирует с чемоданами.

    «Какая ваша самая дорогая бессмысленная покупка? Знаете, мне кажется, потребительский бум на нашей планете скоро сожрет человечество. И в честь Всемирного дня шопинга я каюсь, что когда-то купила шубу Fendi. Потому что сегодня я бы этого не сделала, мне очень жаль животных. Да и стоит она необдуманно дорого», – написала в подписи к видео Могилевская.

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    Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

    Точную стоимость шубы этой марки певица не указала, но в интернете цены подобных шуб стартуют от 100 тыс. грн.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Не жалко животных? За какую покупку раскаиваетсяНаталья Могилевская