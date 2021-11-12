После политики Вакарчук зарабатывает в теплых краях (фото, видео)

«Океан Эльзы» зажигал в Дубае

Украинский певец и экс-нардеп Святослав Вакарчук выступил 11 ноября с концертом в Дубае. Фото и видео с концерта поделился в своем Инстаграме сам певец.

«Дубай! Спасибо вам. Прекрасное начало нашего тура. Продолжение следует. Будет много… будет и близко, и далеко. И всегда – искренне», – написал Вакарчук.

Также фото с события запостил в Facebook сын Софии Ротару – Руслан Евдокименко.

Выступление - начало всемирного тура группы «Океан Эльзы» состоялось у самой дорогой гостиницы города «Бурдж Аль Араб» («Парус»).

Ранее 46-летний Вакарчук ошарашил фанатов объемными кубиками пресса.

На снимке видно, как 46-летний певец сидит в одной из самых популярных асан для медитации – в позе лотоса. Святослав был в одних черных штанах, поэтому поклонники смогли рассмотреть стальной пресс исполнителя.