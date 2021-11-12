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    После политики Вакарчук зарабатывает в теплых краях (фото, видео)

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    Вакарчук с группой начал всемирный тур с Эмиратов - После политики Вакарчук зарабатывает в теплых краях (фото, видео)

    Вакарчук с группой начал всемирный тур с Эмиратов

    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    «Океан Эльзы» зажигал в Дубае

    Украинский певец и экс-нардеп Святослав Вакарчук выступил 11 ноября с концертом в Дубае. Фото и видео с концерта поделился в своем Инстаграме сам певец.

    «Дубай! Спасибо вам. Прекрасное начало нашего тура. Продолжение следует. Будет много… будет и близко, и далеко. И всегда – искренне», – написал Вакарчук.

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    После политики Вакарчук зарабатывает в теплых краях (фото, видео)
    После политики Вакарчук зарабатывает в теплых краях (фото, видео)
    После политики Вакарчук зарабатывает в теплых краях (фото, видео)
    После политики Вакарчук зарабатывает в теплых краях (фото, видео)
    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    Также фото с события запостил в Facebook сын Софии Ротару – Руслан Евдокименко.

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    Выступление - начало всемирного тура группы «Океан Эльзы» состоялось у самой дорогой гостиницы города «Бурдж Аль Араб» («Парус»).

    Ранее 46-летний Вакарчук ошарашил фанатов объемными кубиками пресса.

    На снимке видно, как 46-летний певец сидит в одной из самых популярных асан для медитации – в позе лотоса. Святослав был в одних черных штанах, поэтому поклонники смогли рассмотреть стальной пресс исполнителя.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Святослав Вакарчук новости
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    После политики Вакарчук зарабатывает в теплых краях (фото, видео)