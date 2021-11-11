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    Оля Полякова выпустила книгу з советами

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    Певица Оля Полякова - Оля Полякова выпустила книгу з советами
    Певица Оля Полякова
    instagram.com/polyakovamusic/

    Биографическое собрание мыслей и жизненных взглядов певицы уже поступило в продажу

    В издательстве IPIO вышла книга Оли Поляковой «неВредные советы взрослой девочки». Это издание транслирует философию певицы: яркой, неординарной личности с безумной харизмой, смелыми взглядами и энергией, буквально сбивающей с ног.

    Книга состоит из четырех глав, которые освещают ключевые этапы из жизни артистки: как она стала той Олей Поляковой, которую сегодня знают и любят миллионы людей. В главе «Ход королевы» Оля рассказывает, как найти свое призвание и обрести внутреннюю свободу. Раздел «Яжемать» посвящен тому, как быть лучшей мамой без ущерба для своей жизни — правилам здорового и счастливого эгоизма. В «Мыслеформах» Полякова делится рекомендациями, как сделать так, чтобы вселенная слышала тебя и откликалась. А глава «Офигенно красивая» содержит секреты красоты и здоровья от певицы. При этом сама Оля не претендует на истину в последней инстанции и не собирается никому навязывать свое мнение.

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    Оля Полякова: «Я не психоаналитик, не гуру и не коуч – их и так слишком много развелось в последнее время. Я всего лишь женщина, которая кое-что поняла об этой жизни и ее законах. Или не поняла… Я могу ошибаться, могу повторяться, могу сама себе противоречить, меня может заносить на поворотах, но я честна и снисходительна сама к себе».

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Оля Полякова выпустила книгу з советами