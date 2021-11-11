«Шедевр» из двух слов. Скандальный участник «Х-фактора» вернулся в шоу-бизнес с новым клипом

Артист опубликовал забавное музыкальное видео

Одиозный участник телешоу «Х-фактора» Андрей Мацевко опубликовал в своем YouTube-канале клип на песню «Ровер їде».

За несколько часов видео собрало почти 50 тысяч просмотров и множество позитивных комментариев.

«Наконец-то за столько времени вышел хит, но сразу же клип от вас, спасибо за такой шедевр! Продолжайте и не сдавайтесь», Песня замечательная, Просто непревзойденно!!!! Так точно никто не споет, никто…», «Наш украинский Феникс воскрес из пепла забвения!», «Жду следующих хитов и конечно альбома который станет золотой вехой нашей эстрадной песни!», «Из двух аккордов и двух слов - это шедевр» - пишут пользователи сети.

Напомним, Андрей Мацевко стал популярным 10 лет назад благодаря выступлению на шоу «Х-фактор». Тогда 24-летний артист повеселил публику и жюри ужасным исполнением песни «Смерека».

Позже Мацевко попал в секс-скандал. В июне 2015 года в СМИ появилась новость о намерениях Андрея заняться сексом с несовершеннолетним жителем Луцка. Впрочем, милиция не увидела криминала в действиях артиста.

В апреле этого года артиста задержали в киевском метро с фальшивым удостоверением. Мацевко заявил, что поддельное удостоверение ему «подбросил друг».

Ранее Скотч сообщал, что «Вишни» Wellboy установили рекорд просмотров на Youtube.

В инстаграм-профиле артист поздравил себя с очередным миллионом и еще раз подчеркнул, что он простой парень, на которого свалилась невероятная любовь публики.

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