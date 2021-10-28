Телеведущая Падалко рассказала о горе в школе, где учатся ее дети

Без мамы остались двое детей

В Киеве от коронавируса умерла молодая учительница. Ирина Шамота 11 дней назад родила здорового ребенка, но сама не пережила Covid-19. Об этом сообщила тележурналистка, ведущая новостей на канале «1+1» Маричка Падалко.

«Беда – ближе, чем кажется. Это – учительница английского, СШ 155, где учатся мои дети, Ирина Валерьевна Шамота. 11 дней назад она родила здорового ребенка, но сама не пережила Covid. Она заболела на последних неделях беременности, была в крайне тяжелом состоянии в реанимации под ИВЛ», – пишет Падалко.

facebook.com/marichka.padalko

Ведущая сообщила, что без мамы остались двое детей.

«Если кто-то из бывших учеников имеет возможность помочь ее семье, есть номер карты ее мужа: 5354 3210 1991 5272 (Укрсиббанк)», – пишет Маричка Падалко.

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