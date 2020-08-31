Ненакрашенная Каменских страстно выставила грудь в черном бикини (фото)



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Популярная певица Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Певица поделилась снимком с отдыха

Популярная певица Настя Каменских порадовала поклонников снимками с отдыха. На днях зрка вместе с мужем Потапом отправилась в долгожданный отпуск в Турцию, откуда активно делится своими фотографиями.

Так, на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько фото, на которых показалась без кометики.

На фотографиях Настя в черном купальнике позирует возле скалы на фоне моря.

«Ощущение покоя, любви и безмятежности. Доброе утро, мой прекрасный мир», - подписала фото певица.

Поклонники оценили снимки звезды, отметив ее естественную красоту.

«Красавица, очаровательная, милая!», «Такая нежная и одновременно невероятно сильная девушка!», «Классная как всегда! И купальник хорошенький, люблю черный цвет, и тебе Настю он к лицу», - комментируют фото пользователи сети.

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Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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