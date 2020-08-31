Ненакрашенная Каменских страстно выставила грудь в черном бикини (фото)
Певица поделилась снимком с отдыха
Популярная певица Настя Каменских порадовала поклонников снимками с отдыха. На днях зрка вместе с мужем Потапом отправилась в долгожданный отпуск в Турцию, откуда активно делится своими фотографиями.
Так, на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько фото, на которых показалась без кометики.
На фотографиях Настя в черном купальнике позирует возле скалы на фоне моря.
«Ощущение покоя, любви и безмятежности. Доброе утро, мой прекрасный мир», - подписала фото певица.
Поклонники оценили снимки звезды, отметив ее естественную красоту.
«Красавица, очаровательная, милая!», «Такая нежная и одновременно невероятно сильная девушка!», «Классная как всегда! И купальник хорошенький, люблю черный цвет, и тебе Настю он к лицу», - комментируют фото пользователи сети.
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