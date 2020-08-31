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    Шоу-биз

    Ненакрашенная Каменских страстно выставила грудь в черном бикини (фото)

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    Популярная певица Настя Каменских - Ненакрашенная Каменских страстно выставила грудь в черном бикини (фото)
    Популярная певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Певица поделилась снимком с отдыха

    Популярная певица Настя Каменских порадовала поклонников снимками с отдыха. На днях зрка вместе с мужем Потапом отправилась в долгожданный отпуск в Турцию, откуда активно делится своими фотографиями.

    Так, на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько фото, на которых показалась без кометики.

    На фотографиях Настя в черном купальнике позирует возле скалы на фоне моря.

    «Ощущение покоя, любви и безмятежности. Доброе утро, мой прекрасный мир», - подписала фото певица.

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    Ненакрашенная Каменских страстно выставила грудь в черном бикини (фото)
    Ненакрашенная Каменских страстно выставила грудь в черном бикини (фото)
    Ненакрашенная Каменских страстно выставила грудь в черном бикини (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    Поклонники оценили снимки звезды, отметив ее естественную красоту.

    «Красавица, очаровательная, милая!», «Такая нежная и одновременно невероятно сильная девушка!», «Классная как всегда! И купальник хорошенький, люблю черный цвет, и тебе Настю он к лицу», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

    Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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