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    Технології

    У Японії вперше піднявся у повітря автомобіль з людиною на борту

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    SkyDrive каже, що їхній прототип &mdash; найбільш компактний електричний літальний апарат з вертикальним зльотом і посадкою у світ - У Японії вперше піднявся у повітря автомобіль з людиною на борту
    SkyDrive каже, що їхній прототип — найбільш компактний електричний літальний апарат з вертикальним зльотом і посадкою у світ

    Політ моделі SD-03 відбувся на випробувальному полігоні Toyota площею 10 тисяч квадратних метрів

    Японський стартап SkyDrive провів перший демонстраційний політ свого літального автомобіля з людиною всередині. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що політ моделі SD-03 відбувся на випробувальному полігоні Toyota площею 10 тисяч квадратних метрів. SkyDrive каже, що їхній прототип — найбільш компактний електричний літальний апарат з вертикальним зльотом і посадкою у світі.

    Попри те, що за кермом автомобіля був пілот, автоматичні системи допомагали забезпечувати стабільність та безпеку польоту.

    Компанія випробувала одномісну модель, яка може триматися у повітрі лише 5-10 хвилин, попри це, стартап вважає це успіхом.

    «З понад 100 проектів зі створення літальних автомобілів у світі лише декілька досягнули успіху — польоту за участі людини», — сказав Томіхіро Фукудзава, керівник проекту.

    До 2023 року SkyDrive планує зробити вже комерційний продукт, який буде мати попит у розвинутих країнах через завантаженість доріг.

    Як повідомлялося, SkyDrive планує до 2023 року випустити у комерційне виробництво двомісне летюче авто, яке зокрема можна буде використовувати як аеротаксі.

    Також нагадаємо, що в Японії з'явилися прозорі вбиральні.

     

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