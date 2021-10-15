Netflix показал постер второго сезона «Ведьмака» (фото)

Премьера первых серий намечена на 17 декабря

Сериал «Ведьмак» вскоре обретет продолжение, а пока создатели дразнят фанатов свежими тизерами. Подписали постер просто: «Создан для убийств. Предназначен для защиты. 2 сезон «Ведьмака» дебютирует 17 декабря на Netflix».

А последний кадр показал Геральта с Цири на Плотве в заснеженной части мира.

Напомним, первый сезон заканчивается тем, что Геральт уверен в гибели Йеннифэр в Битве под Содденом и увозит Цири в Каэр Морхен. Эта крепость для ведьмака является самым безопасным местом из тех, что он знает. Там же он рос и обучался в школе Волка.

twitter.com/witchernetflix

Согласно ранним раскрытиям деталей, в продолжении Лютик становится настоящим рок-исполнителем, а Ламберт учит Цири. Судя по всему, Геральт решил не просто защитить Цири, но и научить ее защищаться. А кто в этом деле может быть лучше ведьмаков? Разве что с людьми они справляются намного хуже, чем с монстрами.

Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.