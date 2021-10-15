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    Netflix показал постер второго сезона «Ведьмака» (фото)

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    Кадр из сериала Ведьмак - Netflix показал постер второго сезона «Ведьмака» (фото)
    Кадр из сериала Ведьмак
    instagram.com/witchernetflix/

    Премьера первых серий намечена на 17 декабря

    Сериал «Ведьмак» вскоре обретет продолжение, а пока создатели дразнят фанатов свежими тизерами. Подписали постер просто: «Создан для убийств. Предназначен для защиты. 2 сезон «Ведьмака» дебютирует 17 декабря на Netflix».

    А последний кадр показал Геральта с Цири на Плотве в заснеженной части мира.

    Напомним, первый сезон заканчивается тем, что Геральт уверен в гибели Йеннифэр в Битве под Содденом и увозит Цири в Каэр Морхен. Эта крепость для ведьмака является самым безопасным местом из тех, что он знает. Там же он рос и обучался в школе Волка.

    twitter.com/witchernetflix
    twitter.com/witchernetflix

    Согласно ранним раскрытиям деталей, в продолжении Лютик становится настоящим рок-исполнителем, а Ламберт учит Цири. Судя по всему, Геральт решил не просто защитить Цири, но и научить ее защищаться. А кто в этом деле может быть лучше ведьмаков? Разве что с людьми они справляются намного хуже, чем с монстрами.

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

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    Теги: кино Сериал
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    Netflix показал постер второго сезона «Ведьмака» (фото)