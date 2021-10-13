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    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)

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    Кинозвезда Фанни Ардан посетила экскурсию в Софии Киевской Фото: Sota cinema &amp; Theatre hub - Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)

    Кинозвезда Фанни Ардан посетила экскурсию в Софии Киевской

    Фото: Sota cinema & Theatre hub

    Кинозвезда представила свой художественный фильм «Химеры, которых нет»

    В Киев на открытие нового творческого проекту Sota cinema & Theatre hub посетила звезда мирового кино актриса Фанни Ардан.

    На творческом вечере в кинотеатре «Оскар» выдающаяся француженка представила свою режиссерскую работу - художественный фильм «Химеры, которых нет», пообщалась с коллегами, поклонниками и студентами.

    «Мы очень ждали Фанни Ардан и счастливы, что через карантины и локдауны мы наконец встретились и открыли Sota cinema & Theatre hub», – рассказал основатель SC & TH, кинопродюсер Олег Кохан.

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    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)
    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)
    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)
    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)
    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)
    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)
    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)
    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)
    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)
    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)

    Около двух часов Фанни Ардан отвечала на вопросы модератора вечера кинокритика Алексея Тарасова и гостей, а выступление будущих актеров - группы «ШмальгаузенЪ», который стал особым подарком для легендарной актрисы, настолько ее вдохновил, что она захотела прочитать стихотворение Владимира Высоцкого на французском языке в сопровождении музыкантов.

    «Когда я работаю в театре или снимаюсь в кино, я не вижу зрителя и как нахожусь в темном герметичном кубе. Луч света появляется только тогда, когда кто-то говорит, что знает меня, мое творчество. Эти два дня в Киеве стали настоящим светом - ваши вопросы, обсуждение ленты и выступление студентов были незабываемыми. Если бы я могла остаться здесь еще ненадолго и наслаждаться этим общением и невероятным видом на Днепр с моей окна, я была бы счастлива », – поделилась эмоциями Фанни Ардан.

    Кинозвезда охотно посетила экскурсию в Софию Киевскую, позавтракала в ресторане французской кухни Citronelle и повезла в Париж диски с альбомами этно-группы «ДахаБраха», Марьяны Садовской и Нины Матвиенко, вышиванку и украшения украинских ювелиров.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)