Киев тайно посетила звезда мирового кино Фанни Ардан (фото)

Кинозвезда представила свой художественный фильм «Химеры, которых нет»

В Киев на открытие нового творческого проекту Sota cinema & Theatre hub посетила звезда мирового кино актриса Фанни Ардан.

На творческом вечере в кинотеатре «Оскар» выдающаяся француженка представила свою режиссерскую работу - художественный фильм «Химеры, которых нет», пообщалась с коллегами, поклонниками и студентами.

«Мы очень ждали Фанни Ардан и счастливы, что через карантины и локдауны мы наконец встретились и открыли Sota cinema & Theatre hub», – рассказал основатель SC & TH, кинопродюсер Олег Кохан.

Около двух часов Фанни Ардан отвечала на вопросы модератора вечера кинокритика Алексея Тарасова и гостей, а выступление будущих актеров - группы «ШмальгаузенЪ», который стал особым подарком для легендарной актрисы, настолько ее вдохновил, что она захотела прочитать стихотворение Владимира Высоцкого на французском языке в сопровождении музыкантов.

«Когда я работаю в театре или снимаюсь в кино, я не вижу зрителя и как нахожусь в темном герметичном кубе. Луч света появляется только тогда, когда кто-то говорит, что знает меня, мое творчество. Эти два дня в Киеве стали настоящим светом - ваши вопросы, обсуждение ленты и выступление студентов были незабываемыми. Если бы я могла остаться здесь еще ненадолго и наслаждаться этим общением и невероятным видом на Днепр с моей окна, я была бы счастлива », – поделилась эмоциями Фанни Ардан.

Кинозвезда охотно посетила экскурсию в Софию Киевскую, позавтракала в ресторане французской кухни Citronelle и повезла в Париж диски с альбомами этно-группы «ДахаБраха», Марьяны Садовской и Нины Матвиенко, вышиванку и украшения украинских ювелиров.

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