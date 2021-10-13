Disney показал первый трейлер ремейка фильма «Один дома»

Теперь героя будут звать не Кевин Маккалистер, а Макс Мерсер

О том, что компания Disney решила перезапустить культовый новогодний фильм «Один дома», стало известно два года назад. А сегодня был опубликован первый трейлер фильма, который выйдет на экраны уже 12 ноября.

Главную роль в картине режиссера Дэна Мазера исполнит 12-летний Арчи Йейтс, известный по роли в фильме «Кролик Джоджо». Его героя будут звать не Кевин Маккалистер, а Макс Мерсер. Несмотря на различия, судя по трейлеру, сюжет ремейка полностью повторяет оригинальный фильм 1990 года.

Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

«В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.