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    В сети появился трейлер кинопроекта Рианны

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    Рианна - В сети появился трейлер кинопроекта Рианны
    Рианна
    instagram.com/badgalriri

    Рианна уже неоднократно снималась в фильмах и сериалах

    А в середине августа стало известно, что вместе с Дональдом Гловером, известным под псевдонимом Childish Gambino, она представит фильм под названием Guava Island («Остров Гуавы»).

    Режиссером картины выступил Хиро Мурай, который ранее работал с рэпером над комедийным сериалом «Атланта» и клипом на трек «This Is America». Кроме того в картине снялась звезда «Черной Пантеры» Летиша Райт. Съемки проходили этим летом на Кубе.

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    Джерело: graziamagazine.ru

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