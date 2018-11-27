В сети появился трейлер кинопроекта Рианны
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Розсилка
Рианна
instagram.com/badgalriri
Рианна уже неоднократно снималась в фильмах и сериалах
А в середине августа стало известно, что вместе с Дональдом Гловером, известным под псевдонимом Childish Gambino, она представит фильм под названием Guava Island («Остров Гуавы»).
Режиссером картины выступил Хиро Мурай, который ранее работал с рэпером над комедийным сериалом «Атланта» и клипом на трек «This Is America». Кроме того в картине снялась звезда «Черной Пантеры» Летиша Райт. Съемки проходили этим летом на Кубе.
27 ноября 2018 г.
Джерело: graziamagazine.ru