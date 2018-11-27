В сети появился трейлер кинопроекта Рианны



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Рианна instagram.com/badgalriri

Рианна уже неоднократно снималась в фильмах и сериалах

А в середине августа стало известно, что вместе с Дональдом Гловером, известным под псевдонимом Childish Gambino, она представит фильм под названием Guava Island («Остров Гуавы»).

Режиссером картины выступил Хиро Мурай, который ранее работал с рэпером над комедийным сериалом «Атланта» и клипом на трек «This Is America». Кроме того в картине снялась звезда «Черной Пантеры» Летиша Райт. Съемки проходили этим летом на Кубе.

Джерело: graziamagazine.ru