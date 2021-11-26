Райское наслаждение. Николь Кидман поделилась нежными фото с мужем

Николь Кидман провела День благодарения на берегу океана

Всемирно известная кинозвезда Николь Кидман на своей странице в Instagram поделилась очень нежными фото, на котором они с мужем стоят на берегу океана обнявши друг друга.



Саму публикацию актриса выставила 25 ноября, как раз в День благодарения – ежегодный праздник в США, также Николь очень тематически подписала фото: «Чувствую себя невероятно благодарной». Аудитория актрисы мгновенно отреагировала на пост множеством лайков и комментариев, где хвалят внешний вид Кидман и не только.

Николь Кидман с мужем. Фото nicolekidman



Напомним, что ранее Николь Кидман сообщала, что не загорает на солнце и поэтому её кожа круглый год одного и того же цвета. По словам актрисы, с самого детства она плохо загорала и это спасло её красоту. Теперь, главное правило актрисы – наносить солнцезащитный крем.