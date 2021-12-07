Жена победителя «Голосу країни» рассказала, пойдет ли муж с ней на роды

Беременность Иванны стала и для нее, и для Романа неожиданностью

19-летний Роман Сасанчин и его 23-летняя супруга ждут девочку

Жена победителя вокальных проектов «Голос країни» и «Голос. Діти» Романа Сасанчина Иванна рассказала поклонникам, что на роды она пойдет с мужем. Иванна и Роман Сасанчины ждут девочку, пишет Politeka.net.

В своем Instagram Иванна часто рассказывает о своей беременности и делится планами. Недавно девушка рассказывала, что им никак не удавалось официально оформить свои отношения, и несколько дней назад они стали мужем и женой.

«Рожать мы будем вдвоем. Хотя многие из вас писали: «Не бери, тебе будет с ним труднее», но мне кажется, что мне будет с ним намного легче, потому что он мне и сейчас помогает, поддерживает, тому и там будет помогать и поддерживать», – сказала жена Романа Сасанчина.



