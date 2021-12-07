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    Жена победителя «Голосу країни» рассказала, пойдет ли муж с ней на роды

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    Беременность Иванны стала и для нее, и для Романа неожиданностью - Жена победителя «Голосу країни» рассказала, пойдет ли муж с ней на роды
    Беременность Иванны стала и для нее, и для Романа неожиданностью
    фото из открытых источников

    19-летний Роман Сасанчин и его 23-летняя супруга ждут девочку

    Жена победителя вокальных проектов «Голос країни» и «Голос. Діти» Романа Сасанчина Иванна рассказала поклонникам, что на роды она пойдет с мужем. Иванна и Роман Сасанчины ждут девочку, пишет Politeka.net.

    В своем Instagram Иванна часто рассказывает о своей беременности и делится планами. Недавно девушка рассказывала, что им никак не удавалось официально оформить свои отношения, и несколько дней назад они стали мужем и женой.

    «Рожать мы будем вдвоем. Хотя многие из вас писали: «Не бери, тебе будет с ним труднее», но мне кажется, что мне будет с ним намного легче, потому что он мне и сейчас помогает, поддерживает, тому и там будет помогать и поддерживать», – сказала жена Романа Сасанчина.

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    Теги: знаменитости Голос країни шоу-бизнес
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    Жена победителя «Голосу країни» рассказала, пойдет ли муж с ней на роды