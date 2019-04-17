Нина Добрев призналась, что ей по-прежнему приходится бороться за роли



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Нина Добрев

Когда в 2015 году Нина Добрев неожиданно объявила о решении покинуть «Дневники вампира», свой уход она объяснила желанием развиваться и строить карьеру в Голливуде

Прошло 4 года, и актриса признается, что, несмотря на популярность сериала и личную известность, ей по-прежнему приходится «бороться» за роли.

В фотосессии для апрельского номера Story + Rain журналисты издания спросили Добрев, хотела бы она сняться в супергеройском блокбастере Marvel, на что актриса честно ответила: «Я пробовалась на многие из них. Мне по-прежнему приходится бороться за роли».

В итоге в Голливуде у Нины как-то не пошло, и она вернулась обратно на ТВ – сейчас актрису можно увидеть в новом ситкоме «Семья» (Fam). Свое возвращение на ТВ Добрев в новом фотосете комментирует так:

«Я даже не собиралась сниматься в комедийных сериалах, но потом осознала, насколько мало я вообще знаю о ситкомах. Я всегда была поклонницей «Друзей», «Сайнфелда», «Уилла и Грейс», но никогда не рассматривала эти сериалы критически. Я даже не знала, что их снимают перед «живой» аудиторией. Мои агенты объяснили мне, что это практически спектакль, в котором ты играешь раз в неделю, и такой формат для многих становится настоящим испытанием. Мне же всегда нравились новые испытания – если меня что-то пугает, значит, я должна это попробовать».

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Джерело: popcornnews