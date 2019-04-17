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    Шоу-биз

    Нина Добрев призналась, что ей по-прежнему приходится бороться за роли

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    Нина Добрев - Нина Добрев призналась, что ей по-прежнему приходится бороться за роли
    Нина Добрев

    Когда в 2015 году Нина Добрев неожиданно объявила о решении покинуть «Дневники вампира», свой уход она объяснила желанием развиваться и строить карьеру в Голливуде

    Прошло 4 года, и актриса признается, что, несмотря на популярность сериала и личную известность, ей по-прежнему приходится «бороться» за роли.

    В фотосессии для апрельского номера Story + Rain журналисты издания спросили Добрев, хотела бы она сняться в супергеройском блокбастере Marvel, на что актриса честно ответила: «Я пробовалась на многие из них. Мне по-прежнему приходится бороться за роли».

    Нина Добрев завоевала мировую известность благодаря роли Елены Гилберт в популярном молодежном сериале «Дневники вампира», где снималась на протяжении 6 сезонов до 2015 года. После этого Добрев предприняла несколько попыток «пробиться в большое кино», но все они оказались неудачными – от проходного боевика «Три Икса: Возвращение Ксандера Кейджа» с Вином Дизелем до разгромленного критиками и провалившегося в прокате ребута «Коматозников»

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    В итоге в Голливуде у Нины как-то не пошло, и она вернулась обратно на ТВ – сейчас актрису можно увидеть в новом ситкоме «Семья» (Fam). Свое возвращение на ТВ Добрев в новом фотосете комментирует так:

    «Я даже не собиралась сниматься в комедийных сериалах, но потом осознала, насколько мало я вообще знаю о ситкомах. Я всегда была поклонницей «Друзей», «Сайнфелда», «Уилла и Грейс», но никогда не рассматривала эти сериалы критически. Я даже не знала, что их снимают перед «живой» аудиторией. Мои агенты объяснили мне, что это практически спектакль, в котором ты играешь раз в неделю, и такой формат для многих становится настоящим испытанием. Мне же всегда нравились новые испытания – если меня что-то пугает, значит, я должна это попробовать».

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    Джерело: popcornnews

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