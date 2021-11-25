Новый рекорд. Эксперты назвали самую популярную песню

Трек установил рекорд, проведя в чате 90 недель подряд

Сингл Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd стал самой популярной песней всех времен по версии журнала Billboard. Композиция сместила с первого места чарта Hot 100 песню The Twist американского певца Чабби Чекера.

Отмечается, что хит The Weeknd установил рекорд, проведя в чате 90 недель подряд. За это Billboard объявил композицию «величайшей песней всех времен».

Композиция The Twist была выпущена в 1960 году. Billboard присудил ей звание величайшей песни в 2008-м.

Ранее Spotify прогнулся под необычное требование Адель.

Вышедшая 19 ноября пластинка получила название «30». Альбом является четвертым студийным альбомом артистки и первым полноценным релизом с 2015 года.

«Это был единственный запрос, который я когда-либо сделала в нашей постоянно меняющейся индустрии. Мы не без причин создаем наши альбомы с такой тщательностью и продумываем трек-листы. Наше искусство рассказывает истории, и их следует слушать так, как мы задумали. Спасибо Spotify, что вы прислушались», — написала Адель.