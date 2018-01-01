Новый сезон «Шерлока» выйдет не раньше, чем через два года

Съемочная группы и Бенедикт Камбербэтч работают над другими проектами

Поклонникам «Шерлока», в принципе, не привыкать ждать новых серий годами, но на этот раз ожидание может затянуться на рекордный срок: один из создателей детективного сериала, Марк Гэтисс, в новом интервью отметил, что следующий сезон «Шерлока» появится не раньше, чем через два года – и это минимум. Причина, как



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Кадр из сериала «Шерлок»

Съемочная группы и Бенедикт Камбербэтч работают над другими проектами

Поклонникам «Шерлока», в принципе, не привыкать ждать новых серий годами, но на этот раз ожидание может затянуться на рекордный срок: один из создателей детективного сериала, Марк Гэтисс, в новом интервью отметил, что следующий сезон «Шерлока» появится не раньше, чем через два года – и это минимум.





Марк Гэтисс и Стивен Моффат, тем временем, приступают к работе над другим телесериалом - про Дракулу:

«Сейчас мы начинаем работать над «Дракулой», и это займет минимум пару лет. Мы не будем снимать «Шерлока», пока работаем над «Дракулой», так что в ближайшем будущем новый сезон точно не произойдет. Конечно, никогда не говори «никогда», но пока у нас нет идей».

Джерело: popcornnews