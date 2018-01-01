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    Шоу-биз

    Новый сезон «Шерлока» выйдет не раньше, чем через два года

    Съемочная группы и Бенедикт Камбербэтч работают над другими проектами
    Поклонникам «Шерлока», в принципе, не привыкать ждать новых серий годами, но на этот раз ожидание может затянуться на рекордный срок: один из создателей детективного сериала, Марк Гэтисс, в новом интервью отметил, что следующий сезон «Шерлока» появится не раньше, чем через два года – и это минимум. Причина, как
    • Сьогодні, 16:18
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    Кадр из сериала&nbsp;&laquo;Шерлок&raquo;
    Кадр из сериала «Шерлок»

    Съемочная группы и Бенедикт Камбербэтч работают над другими проектами

    Поклонникам «Шерлока», в принципе, не привыкать ждать новых серий годами, но на этот раз ожидание может затянуться на рекордный срок: один из создателей детективного сериала, Марк Гэтисс, в новом интервью отметил, что следующий сезон «Шерлока» появится не раньше, чем через два года – и это минимум.

    Причина, как всегда, стандартна и понятна – команда, которая работает над «Шерлоком», занята другими проектами, а Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман, уже давно превратившиеся в звезд первой величины (по крайней мере, в родной Великобритании), с трудом могут выделить время в своем более чем плотном расписании.

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    Новый сезон «Шерлока» выйдет не раньше, чем через два года
    Новый сезон «Шерлока» выйдет не раньше, чем через два года
    Новый сезон «Шерлока» выйдет не раньше, чем через два года
    Новый сезон «Шерлока» выйдет не раньше, чем через два года
    Новый сезон «Шерлока» выйдет не раньше, чем через два года
    Новый сезон «Шерлока» выйдет не раньше, чем через два года
    Новый сезон «Шерлока» выйдет не раньше, чем через два года
    Новый сезон «Шерлока» выйдет не раньше, чем через два года

    Марк Гэтисс и Стивен Моффат, тем временем, приступают к работе над другим телесериалом - про Дракулу:

    «Сейчас мы начинаем работать над «Дракулой», и это займет минимум пару лет. Мы не будем снимать «Шерлока», пока работаем над «Дракулой», так что в ближайшем будущем новый сезон точно не произойдет. Конечно, никогда не говори «никогда», но пока у нас нет идей».

    Джерело: popcornnews

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