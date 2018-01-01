20 знаменитостей, которые комплексуют из-за своей внешности

Всем кажется, что у голливудских звезд нет забот, проблем и комплексов

Каждый из нас, хотя бы один раз в жизни мечтал поменяться местами с каким-нибудь актером или певицей. Ведь звезды только и делают, что радуются жизни и блистают на красных дорожках. Пока мы восхищаемся красотой актеров, они оказывается, находят в себе изъяны.

Мы расскажем вам о знаменитостях, на которых хотят быть похожими миллионы поклонников. Но они, как и все люди в мире, знают о своих недостатках, а иногда и придумывают их на ровном месте, но так же, как и мы, искренне переживают из-за них

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