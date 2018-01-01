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    20 знаменитостей, которые комплексуют из-за своей внешности

    Всем кажется, что у голливудских звезд нет забот, проблем и комплексов
    Каждый из нас, хотя бы один раз в жизни мечтал поменяться местами с каким-нибудь актером или певицей. Ведь звезды только и  делают, что радуются жизни и блистают на красных дорожках. Пока мы восхищаемся красотой актеров, они оказывается, находят в себе изъяны. Мы расскажем вам о знаменитостях, на которых хотят быть
    • Сьогодні, 08:11
    • Розсилка

    Всем кажется, что у голливудских звезд нет забот, проблем и комплексов

    Каждый из нас, хотя бы один раз в жизни мечтал поменяться местами с каким-нибудь актером или певицей. Ведь звезды только и  делают, что радуются жизни и блистают на красных дорожках. Пока мы восхищаемся красотой актеров, они оказывается, находят в себе изъяны.

    Мы расскажем вам о знаменитостях, на которых хотят быть похожими миллионы поклонников. Но они, как и все люди в мире, знают о своих недостатках, а иногда и придумывают их на ровном месте, но так же, как и мы, искренне переживают из-за них

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    Главная отличительная особенность внешности Анджелины Джоли — ее чувственные пухлые губы. Девушки по всему миру стремятся быть похожими на знаменитую актрису. Анджелина же, напротив, считает, что природа наградила ее слишком большими губами.
    Американская супермодель Синди Кроуфорд с юности комплексует из-за своей слишком маленькой, по ее мнению, груди.
    Комплексы из-за собственной внешности есть даже у оскароносной актрисы Дженнифер Лоуренс. В одном из интервью она призналась, что хотела бы иметь идеальное тело, потому что считает себя слишком полной.
    Актриса Кристен Стюарт однажды призналась, что она никогда не была в восторге от своих ушей. По ее мнению, они слишком большие, и она старается прятать их под волосами.
    Еще одна знаменитость, которой не по нраву собственные уши, — Уилл Смит. В детстве будущего актера одноклассники дразнили «слоненком Дамбо», из-за чего он сильно переживал.
    Даже у Пэрис Хилтон есть комплексы. Девушка переживает из-за... 42-го размера обуви. Скандально известная наследница призналась, что ей трудно найти красивую обувь известных дизайнеров подходящего размера.
    С детства Ума Турман была уверена, что оттенок ее волос просто безобразный: слишком светлый, практически белый.
    Обаятельную Джулию Робертс комплексы также не обошли стороной. Долгое время она стеснялась своего высокого роста и слишком большого рта.
    Несмотря на статус секс-символа, Скарлетт Йоханссон тоже переживает из-за своей внешности и даже называет себя «лягушонком». Звезда чувствует себя полной (по сравнению с худощавыми звездами Голливуда) и не считает свою внешность красивой.
    Недавно Джессика Альба в третий раз стала мамой. Но теперь актриса переживает из-за своей фигуры. В одном интервью она призналась, что ее грудь обвисла, а бедра стали слишком большими.
    Ким Кардашьян — обладательница довольно пышных форм. В то время как многие девушки мечтают о таких же, сама Ким признается, что считает свои бедра слишком крупными.
    Актриса Пенелопа Крус, напротив, хотела бы иметь пятую точку попышнее. На съемках фильма Педро Альмодовара «Возвращение» ей прикрепляли на попу накладные ягодицы. Звезда призналась впоследствии, что жалеет, что их нельзя носить постоянно.
    Клаудия Шиффер с детства переживает из-за своего высокого роста. Супермодель даже старается пореже носить обувь на высоких каблуках, чтобы не быть выше своего мужа.
    Знаменитый актер Том Круз переживает из-за своего невысокого роста. Говорят, он носит сделанную на заказ обувь со специальной подошвой, чтобы быть выше хотя бы на несколько сантиметров.
    «Крепкий орешек» Брюс Уиллис тоже имеет комплексы. Актер стесняется давать интервью из-за заикания и переживает по поводу своей лысины.
    Красавчик Зак Эфрон уверен, что у него слишком большая голова. И это несмотря на толпы поклонниц и признание.
    Актриса Лили Коллинз так ненавидела свои густые брови, что однажды выщипала их под ноль. Тогда ее мама объяснила девочке, что такие брови делают ее внешность уникальной, поэтому ими нужно гордиться. Как всегда, мама оказалась права.
    Робби Уильямс потерял форму и считает, что его живот стал слишком большим. Певец признался, что, когда он отправился на пляж, ему было из-за этого очень неловко.
    Супермодель Линда Евангелиста еще в детстве страдала от насмешек одноклассников по поводу ее носа. Комплекс остался и во взрослой жизни. Судя по снимкам разных лет, звезда делала ринопластику.

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    Джерело: adme.ru

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