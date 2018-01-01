Джеймс Кэвизел готов сняться в продолжении фильма «Страсти Христовы»

Спустя четырнадцать лет создатели фильма заговорили о продолжении

По информации западных СМИ, над сценарием к продолжению ленты работает Рэндалл Уоллес, написавший сценарии также к кинокартинам «Храброе сердце» Мэла Гибсона и «Перл-Харбор» Майкла Бэя. Пока не известно, займет ли Мэл Гибсон режиссерское кресло на съемках нового фильма или ограничится продюсированием картины. Однако роль



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Джеймс Кэвизел

Спустя четырнадцать лет создатели фильма заговорили о продолжении

По информации западных СМИ, над сценарием к продолжению ленты работает Рэндалл Уоллес, написавший сценарии также к кинокартинам «Храброе сердце» Мэла Гибсона и «Перл-Харбор» Майкла Бэя.

Пока не известно, займет ли Мэл Гибсон режиссерское кресло на съемках нового фильма или ограничится продюсированием картины. Однако роль Христа может снова исполнить Джеймс Кэвизел. На данный момент актер ведет переговоры с Мэлом Гибсоном.

Продолжение фильма получило название «Страсти Христовы: Воскрешение». Премьера картины состоится не раньше, чем в конце 2019-начале 2020 года.

Джерело: Киноафиша