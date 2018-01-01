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    Опубликованы первые фото со съемок «Игры престолов 8»

    Снимки подсказывают, кто из персонажей фильма остался в живых
    В сети появились первые снимки со съемок восьмого сезона культового сериала «Игра престолов». Работа над картиной стартовала в Ирландии в октябре 2017 года. По этим фото можно сделать вывод, какие из героев фильма остались в живых. Ведь этот сериал славится тем, что беспощадно обходится со своими персонажами, и практически в каждой
    • Сьогодні, 09:56
    • Розсилка
    Игра престолов
    Игра престолов

    Снимки подсказывают, кто из персонажей фильма остался в живых

    В сети появились первые снимки со съемок восьмого сезона культового сериала «Игра престолов». Работа над картиной стартовала в Ирландии в октябре 2017 года.

    По этим фото можно сделать вывод, какие из героев фильма остались в живых. Ведь этот сериал славится тем, что беспощадно обходится со своими персонажами, и практически в каждой серии кто-нибудь умирает.

    «А вот и первые фотографии со съёмок последнего сезона «Игры престолов». На втором фото видно, кто все-таки дошёл до восьмого сезона живым», - пишут авторы снимков.

    По предварительным данным новый сезон сериала выйдет на экраны в середине 2019 года.

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    Опубликованы первые фото со съемок «Игры престолов 8»
    Опубликованы первые фото со съемок «Игры престолов 8»

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    Джерело: Обозреватель

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