Опубликованы первые фото со съемок «Игры престолов 8»

Снимки подсказывают, кто из персонажей фильма остался в живых

В сети появились первые снимки со съемок восьмого сезона культового сериала «Игра престолов». Работа над картиной стартовала в Ирландии в октябре 2017 года. По этим фото можно сделать вывод, какие из героев фильма остались в живых. Ведь этот сериал славится тем, что беспощадно обходится со своими персонажами, и практически в каждой



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Игра престолов

Снимки подсказывают, кто из персонажей фильма остался в живых

В сети появились первые снимки со съемок восьмого сезона культового сериала «Игра престолов». Работа над картиной стартовала в Ирландии в октябре 2017 года.

По этим фото можно сделать вывод, какие из героев фильма остались в живых. Ведь этот сериал славится тем, что беспощадно обходится со своими персонажами, и практически в каждой серии кто-нибудь умирает.

«А вот и первые фотографии со съёмок последнего сезона «Игры престолов». На втором фото видно, кто все-таки дошёл до восьмого сезона живым», - пишут авторы снимков.

По предварительным данным новый сезон сериала выйдет на экраны в середине 2019 года.

Джерело: Обозреватель