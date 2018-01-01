Опубликованы первые фото со съемок «Игры престолов 8»
- Сьогодні, 09:56
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Игра престолов
Снимки подсказывают, кто из персонажей фильма остался в живых
В сети появились первые снимки со съемок восьмого сезона культового сериала «Игра престолов». Работа над картиной стартовала в Ирландии в октябре 2017 года.
По этим фото можно сделать вывод, какие из героев фильма остались в живых. Ведь этот сериал славится тем, что беспощадно обходится со своими персонажами, и практически в каждой серии кто-нибудь умирает.
«А вот и первые фотографии со съёмок последнего сезона «Игры престолов». На втором фото видно, кто все-таки дошёл до восьмого сезона живым», - пишут авторы снимков.
По предварительным данным новый сезон сериала выйдет на экраны в середине 2019 года.
Джерело: Обозреватель