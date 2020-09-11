Кристина Соловий в красном купальнике похвасталась идеальной фигурой
Певица показала, как отдыхала на яхте
Известная украинская певица Кристина Соловий решила не упускать последние теплые дни и устроила отдых на яхте.
В своем Instagram исполнительница запостила серию фото, на которых позировала у паруса. На снимках знаменитость появилась в красном сплошном купальнике. Артистка похвасталась стройной фигурой и продемонстрировала длинные ножки.
«Осень заносит и меня. Знаешь как, знаешь только ты», - подписала публикацию звезда.
Пользователи оценили пикантные фото кумира и сравнили Соловий с богиней красоты.
Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.
В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.