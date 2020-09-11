Кристина Соловий в красном купальнике похвасталась идеальной фигурой



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Известная украинская певица Кристина Соловий instagram.com/soloviyka/

Певица показала, как отдыхала на яхте

Известная украинская певица Кристина Соловий решила не упускать последние теплые дни и устроила отдых на яхте.

В своем Instagram исполнительница запостила серию фото, на которых позировала у паруса. На снимках знаменитость появилась в красном сплошном купальнике. Артистка похвасталась стройной фигурой и продемонстрировала длинные ножки.

«Осень заносит и меня. Знаешь как, знаешь только ты», - подписала публикацию звезда.

Пользователи оценили пикантные фото кумира и сравнили Соловий с богиней красоты.

Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.