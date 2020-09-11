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    Шоу-биз

    Кристина Соловий в красном купальнике похвасталась идеальной фигурой

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    Известная украинская певица Кристина Соловий - Кристина Соловий в красном купальнике похвасталась идеальной фигурой
    Известная украинская певица Кристина Соловий
    instagram.com/soloviyka/

    Певица показала, как отдыхала на яхте

    Известная украинская певица Кристина Соловий решила не упускать последние теплые дни и устроила отдых на яхте.

    В своем Instagram исполнительница запостила серию фото, на которых позировала у паруса. На снимках знаменитость появилась в красном сплошном купальнике. Артистка похвасталась стройной фигурой и продемонстрировала длинные ножки.

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    Кристина Соловий в красном купальнике похвасталась идеальной фигурой
    Кристина Соловий в красном купальнике похвасталась идеальной фигурой
    Кристина Соловий в красном купальнике похвасталась идеальной фигурой
    instagram.com/soloviyka/

    «Осень заносит и меня. Знаешь как, знаешь только ты», - подписала публикацию звезда.

    Пользователи оценили пикантные фото кумира и сравнили Соловий с богиней красоты.

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Кристина Соловий
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