«Грудь - загляденье!»: Кардашьян в опасном мини на яхте зажгла мужчин



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41-летняя инстадива Кортни Кардашьян похвасталась фигурой instagram.com/kourtneykardash/

Многодетная мама сексуально позировала на озере

41-летняя инстадива Кортни Кардашьян начало осени проводит на природе. Пока поклонники обсуждают закрытие шоу «Семейство Кардашьян», Кортни арендовала яхту и отправилась в путешествие по озеру. Сестра Ким показала свое идеальное времяпрепровождение.

Мать троих детей похвасталась красивой грудью, аккуратным животом и круглым бедром. Звезда шоу приложила большой палец ко рту. Она завершила образ синей панамой. Кортни задумчиво посмотрела вдаль.

instagram.com/kourtneykardash/

Фолловеры осыпали брюнетку комплиментами. «Роскошная фигура!», «Соблазнительная поза», «Какая же ты красавица», «Задумчивая секси-мама», «Грудь - загляденье!», «Не отказался бы рядом прилечь», «Идеальная картинка для осени», «Мой мотиватор. Пойду спортом заниматься», «Как можно быть такой стройной после трех детей», - написали мужчины.

Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.