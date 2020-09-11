«Грудь - загляденье!»: Кардашьян в опасном мини на яхте зажгла мужчин
41-летняя инстадива Кортни Кардашьян похвасталась фигурой
Многодетная мама сексуально позировала на озере
41-летняя инстадива Кортни Кардашьян начало осени проводит на природе. Пока поклонники обсуждают закрытие шоу «Семейство Кардашьян», Кортни арендовала яхту и отправилась в путешествие по озеру. Сестра Ким показала свое идеальное времяпрепровождение.
Мать троих детей похвасталась красивой грудью, аккуратным животом и круглым бедром. Звезда шоу приложила большой палец ко рту. Она завершила образ синей панамой. Кортни задумчиво посмотрела вдаль.
Фолловеры осыпали брюнетку комплиментами. «Роскошная фигура!», «Соблазнительная поза», «Какая же ты красавица», «Задумчивая секси-мама», «Грудь - загляденье!», «Не отказался бы рядом прилечь», «Идеальная картинка для осени», «Мой мотиватор. Пойду спортом заниматься», «Как можно быть такой стройной после трех детей», - написали мужчины.
Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.
В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.