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    Шоу-биз

    «Грудь - загляденье!»: Кардашьян в опасном мини на яхте зажгла мужчин

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    <p>41-летняя инстадива Кортни Кардашьян похвасталась фигурой</p> <div></div> - «Грудь - загляденье!»: Кардашьян в опасном мини на яхте зажгла мужчин

    41-летняя инстадива Кортни Кардашьян похвасталась фигурой

    instagram.com/kourtneykardash/

    Многодетная мама сексуально позировала на озере

    41-летняя инстадива Кортни Кардашьян начало осени проводит на природе. Пока поклонники обсуждают закрытие шоу «Семейство Кардашьян», Кортни арендовала яхту и отправилась в путешествие по озеру. Сестра Ким показала свое идеальное времяпрепровождение.

    Мать троих детей похвасталась красивой грудью, аккуратным животом и круглым бедром. Звезда шоу приложила большой палец ко рту. Она завершила образ синей панамой. Кортни задумчиво посмотрела вдаль.

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    instagram.com/kourtneykardash/

    Фолловеры осыпали брюнетку комплиментами. «Роскошная фигура!», «Соблазнительная поза», «Какая же ты красавица», «Задумчивая секси-мама», «Грудь - загляденье!», «Не отказался бы рядом прилечь», «Идеальная картинка для осени», «Мой мотиватор. Пойду спортом заниматься», «Как можно быть такой стройной после трех детей», - написали мужчины.

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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    знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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