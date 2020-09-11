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    Шоу-биз

    19-летняя дочь Брежневой без белья засветила грудь (фото)

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    <p>19-летняя Соня Киперман устроила горячую фотосессию</p> <div></div> - 19-летняя дочь Брежневой без белья засветила грудь (фото)

    19-летняя Соня Киперман устроила горячую фотосессию

    instagram.com/ververa

    Дочь 38-летней Веры Брежневой топлес позировала перед камерой

    19-летняя Соня Киперман позировала с оголенной грудью в клетчатых домашних штанах. Киперман оставила волосы распущенными. Девушка задорно смеялась, прикрывая руками следы от купальника на загорелом бюсте.

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    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Поклонники восторженно оценили бьюти-преображение звездной дочери. «Боже, какая ты игривая, страстная и жгучая красавица», «Барби», «Как в фильме “Пятый элемент”», «Вера красотка! Похожа с этой стрижкой на Матильду из фильма "Леон"!», «На Милу Йовович стала похожа», - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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