  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне

    • Розсилка
    <p>Оля Полякова</p> <p></p> - Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне

    Оля Полякова

    instagram.com/polyakovamusic/

    Исполнительница посетила спа-процедуру

    Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова обожает радовать поклонников снимками своего безупречного тела в любое время года. Теперь, когда певица в отпуске – вероятность украинцам увидеть в своей ленте обнаженную Полякову резко увеличилась.

    В инста-сторис звезда запостила довольно пикантное видео. Исполнительница показала, как она посетила баню. В ролике полностью обнаженная Полякова лежит на полке, а муж тем временем бьет ее двумя вениками по спине.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне
    Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне

    После таких спа-процедур Оля показала, как плавала, а также в чем мать родила, в озере. Интересно, что во время заплыва на камеру певицу снимала ее старшая дочь Мария.

     Читайте также: Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Читайте також
    Оля Полякова новости самые сексуальные певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ