Обнаженная Полякова показала, как ее отшлепали в сауне



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Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic/

Исполнительница посетила спа-процедуру

Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова обожает радовать поклонников снимками своего безупречного тела в любое время года. Теперь, когда певица в отпуске – вероятность украинцам увидеть в своей ленте обнаженную Полякову резко увеличилась.

В инста-сторис звезда запостила довольно пикантное видео. Исполнительница показала, как она посетила баню. В ролике полностью обнаженная Полякова лежит на полке, а муж тем временем бьет ее двумя вениками по спине.

После таких спа-процедур Оля показала, как плавала, а также в чем мать родила, в озере. Интересно, что во время заплыва на камеру певицу снимала ее старшая дочь Мария.