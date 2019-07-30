Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости



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Оля Полякова

Украинская певица призналась, что главным другом в ее жизни является муж

Сегодня празднуют Международный день друга! Этот день – лишний повод напомнить людям о ценности отношений. В этот день главная «суперблондинка» Украины певица Оля Полякова призналась, что из-за гастролей, концертов и съемок растеряла всех своих подруг.

По словам сексапильной артистки, единственным настоящим другом, который всегда поддержит в трудную минуту остался ее супруг - бизнесмен Вадим Поляков.

«Я абсолютно обделена дружбой, к сожалению, потому что дружба требует сил и времени, – признается Оля Полякова в эфире «Ранку з Україною». – Мои подруги давно перестали приглашать меня на Дни рождения, крестины и свадьбы, потому что у меня никогда нет времени. Мой единственный друг – мой муж, дай Бог с ним встретиться, хоть раз в неделю».