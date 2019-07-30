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    Шоу-биз

    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости

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    Оля Полякова - Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова

    Украинская певица призналась, что главным другом в ее жизни является муж

     Сегодня празднуют Международный день друга! Этот день –  лишний повод напомнить людям о ценности отношений. В этот день главная «суперблондинка» Украины певица Оля Полякова призналась, что из-за гастролей, концертов и съемок растеряла всех своих подруг.

    По словам сексапильной артистки, единственным настоящим другом, который всегда поддержит в трудную минуту остался ее супруг - бизнесмен Вадим Поляков.

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    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости
    Оля Полякова рассказала, почему подруги не приглашают ее в гости

    «Я абсолютно обделена дружбой, к сожалению, потому что дружба требует сил и времени, – признается Оля Полякова в эфире «Ранку з Україною». – Мои подруги давно перестали приглашать меня на Дни рождения, крестины и свадьбы, потому что у меня никогда нет времени. Мой единственный друг – мой муж, дай Бог с ним встретиться, хоть раз в неделю».

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