Jerry Heil призналась, что в хите «Охрана, отмена» использовала слова-паразиты



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Jerry Heil

Украинская певица рассказала, как шла к популярности и какой случай стал решающим для ее музыкальной карьеры

Яна Шамаева, которая выступает под псевдонимом Jerry Heil, взорвала музыкальные эфиры своей композицией «Охрана, отмена».

В откроенном интервью в утреннем шоу «Ранок з Україною» певица рассказала, с чего же все начиналось.

Когда Яне было три года, мама девочки, Людмила Шамаева отдала её в музыкальную школу. Далее были вузы, где она продолжила музыкальное образование. И наконец – видеоблог с каверами песен других артистов.

«Я делала это акапелла, придумывала разные голоса, идею, как-бы иначе это могло звучать, – рассказывает Jerry Heil. – Я всегда слышала: «Ян, когда что-то веселое уже будет?» И действительно, когда у меня начали спрашивать не только родители, но уже и знакомые, друзья, я поняла, что это уже просто знак».

И здесь судьба сама решила подтолкнуть к популярности – ее канал на YouTube удалили. Однажды она села писать песню, как обещала родителям – с юмором. И не знала, откуда зайти. Помогли поклонники.

«Я как-то спросила в Instagram людей, какие у них есть слова-паразиты, просто так. И в результате, когда я скролила, увидела там «охрану отмену» и оно у меня в голове этой мелодией сразу зазвучало, я поняла, что это хук, который просто грех не использовать», – комментирует Jerry Heil в программе «Ранок з Україною».

Трек буквально разлетелся по Интернету и собрал почти 10 миллионов просмотров! Благодаря уже народной песне, певица собирает аншлаги. Конечно, близкие звездой ее не называют, но гордятся очень. Особенно, если берет с собой в Васильков газеты или журналы, на страницах которых она красуется.

«Для них интернет – это не подтверждение какого-то успеха. Признание, когда привозишь то, что можно пощупать, тогда они понимают, что что-то есть», – признается певица.

Но не отстает и мама. В семье Шамаевых блоггеров двое.

«Это ее давняя мечта. Мне кажется, я сделала такой маленький, может, подарочек, когда создала маме в Instagram страницу. Сначала помогала ей вести, а сейчас она мне уже сама присылает видосы и говорит: «Яна, выбери лучшее», – рассказала Яна Шамаева в эфире «Ранку з Україною».