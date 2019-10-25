Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии



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Рианна Фото: instagram.com/badgalriri/

Звезда порадовала поклонников дерзким образом

31-летняя Рианна любит эпатировать публику. Сегодня популярная барбадосская певица и продюсер поделилась откровенным кадром. Поп-звезда снялась обнаженной. Звезда опубликовала снимок, на котором из «одежды» на ней – только книга.

Недавно певица представила свою первую визуальную автобиографию «Rihanna», на создание которой у нее ушло 5 лет. О создании книги, основанной на фотографиях, Рианна сообщила в своем Instagram, выложив небольшой видеоролик, на котором показан процесс печати и заметны некоторые страницы с изображениями.