  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии

    • Розсилка
    <p>Рианна</p> <p>Фото: instagram.com/badgalriri/</p> - Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии

    Рианна

    Фото: instagram.com/badgalriri/

    Звезда порадовала поклонников дерзким образом

    31-летняя Рианна любит эпатировать публику. Сегодня популярная барбадосская певица и продюсер поделилась откровенным кадром. Поп-звезда снялась обнаженной. Звезда опубликовала снимок, на котором из «одежды» на ней – только книга.

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии
    Обнаженная Рианна прикрылась книгой в откровенной фотсессии

    Недавно певица представила свою первую визуальную автобиографию «Rihanna», на создание которой у нее ушло 5 лет. О создании книги, основанной на фотографиях, Рианна сообщила в своем Instagram, выложив небольшой видеоролик, на котором показан процесс печати и заметны некоторые страницы с изображениями.

     Читайте также: Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит

     

     

    книги певица Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ