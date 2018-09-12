Обнаженная верхом на лошади: Кендалл Дженнер снялась в смелой фотосессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кендалл Дженнер

Мы конечно же привыкли к обнаженным телам, а уж тем более к провокационным выходкам семьи Кардашьян, но такой откровенности не ожидали

Фотосессия 22-летней Кендалл Дженнер не просто удивила, но и восхитила.

Звездная красотка снялась в проекте известного фотографа Рассела Джеймса, который прославился благодаря работе с сексапильными «ангелами» Victoria's Secret. Его счастливым билетом стала фотосессия Тайра Бэнкс для обложки журнала Sports Illustrated. Теперь Рассел сотрудничает с Vogue, Rolex, Evian, Revlon. Для него позировали такие знаменитости, как Хэлли Берри, Скарлетт Йохансон, Фэйт Хилл.

А теперь в его объектив попала и Кендалл Дженнер.

Абсолютно обнаженная, стройная Кендалл позирует верхом на лошади, бежит и просто стоит на фоне океана. Снимки получились немного мрачными, но естественными и по-настоящему красивыми.

Поклонники звезды пришли в восторг от таких снимков и оставили сотни восторженных комментариев.

Джерело: graziamagazine.ru