  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Обнаженная верхом на лошади: Кендалл Дженнер снялась в смелой фотосессии

    • Розсилка
    Кендалл Дженнер - Обнаженная верхом на лошади: Кендалл Дженнер снялась в смелой фотосессии
    Кендалл Дженнер

    Мы конечно же привыкли к обнаженным телам, а уж тем более к провокационным выходкам семьи Кардашьян, но такой откровенности не ожидали

    Фотосессия 22-летней Кендалл Дженнер не просто удивила, но и восхитила.

    Звездная красотка снялась в проекте известного фотографа Рассела Джеймса, который прославился благодаря работе с сексапильными «ангелами» Victoria's Secret. Его счастливым билетом стала фотосессия Тайра Бэнкс для обложки журнала Sports Illustrated. Теперь Рассел сотрудничает с Vogue, Rolex, Evian, Revlon. Для него позировали такие знаменитости, как Хэлли Берри, Скарлетт Йохансон, Фэйт Хилл.

    А теперь в его объектив попала и Кендалл Дженнер.

    Абсолютно обнаженная, стройная Кендалл позирует верхом на лошади, бежит и просто стоит на фоне океана. Снимки получились немного мрачными, но естественными и по-настоящему красивыми.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Обнаженная верхом на лошади: Кендалл Дженнер снялась в смелой фотосессии
    Обнаженная верхом на лошади: Кендалл Дженнер снялась в смелой фотосессии
    Обнаженная верхом на лошади: Кендалл Дженнер снялась в смелой фотосессии

    Поклонники звезды пришли в восторг от таких снимков и оставили сотни восторженных комментариев.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    фотограф знаменитости фотография модель самые сексуальные Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ