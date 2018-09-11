  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями

    • Розсилка
    Лаура Бриоши - Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Лаура Бриоши

    Девушка одна из немногих, кто призывает «работать над собой, но любить свое тело»

    Молодая красавица Лаура Бриоши является одной из самых известных плюс-сайз моделей в Италии и понемногу становится популярной во всем мире. На аккаунт пышнотелой звезды в Instagram подписаны 338 тыс. человек, которые ежедневно наслаждаются фотографиями девушки.

    Лаура стремится популяризировать в обществе любовь ко всем формам женских фигур, а не только к тем, которые ежедневно показывают по телевизору и на обложках популярных глянцев. Именно для этого в 2015 году она основала бренд LOVECURVY. Она продвигает эксклюзивные купальники The Love Curvy Bikini, изготовленные в Италии из итальянской ткани специально для пышных дам, которые хотят чувствовать себя свободно и комфортно в собственном теле.

    Цель Бриоши, разбить все устоявшиеся стереотипы красоты и доказать, что существует другая красота, которая отличается от журнальных обложек и подиумов.

    Модель ростом 180 сантиметров живет под девизом: «Всегда совершенствуйся, но учись любить себя». И в течение последних нескольких лет она борется за свои взгляды: «Общественность должна принять нас, мы должны двигаться против предрассудков», - объяснила Лаура.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями
    Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями

    «Журналы пока не заинтересованы в том, чтобы показать другую модель, которая не подходит под ярлыки. И это касается любого издания от Vogue до Playboy», - подчеркнула девушка.

    Джерело: joinfo.ua

    Читайте також
    мода и красота фотография модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ