Самая красивая пышнотелая итальянская модель покоряет формами и откровениями



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Лаура Бриоши

Девушка одна из немногих, кто призывает «работать над собой, но любить свое тело»

Молодая красавица Лаура Бриоши является одной из самых известных плюс-сайз моделей в Италии и понемногу становится популярной во всем мире. На аккаунт пышнотелой звезды в Instagram подписаны 338 тыс. человек, которые ежедневно наслаждаются фотографиями девушки.

Лаура стремится популяризировать в обществе любовь ко всем формам женских фигур, а не только к тем, которые ежедневно показывают по телевизору и на обложках популярных глянцев. Именно для этого в 2015 году она основала бренд LOVECURVY. Она продвигает эксклюзивные купальники The Love Curvy Bikini, изготовленные в Италии из итальянской ткани специально для пышных дам, которые хотят чувствовать себя свободно и комфортно в собственном теле.

Цель Бриоши, разбить все устоявшиеся стереотипы красоты и доказать, что существует другая красота, которая отличается от журнальных обложек и подиумов.

Модель ростом 180 сантиметров живет под девизом: «Всегда совершенствуйся, но учись любить себя». И в течение последних нескольких лет она борется за свои взгляды: «Общественность должна принять нас, мы должны двигаться против предрассудков», - объяснила Лаура.

«Журналы пока не заинтересованы в том, чтобы показать другую модель, которая не подходит под ярлыки. И это касается любого издания от Vogue до Playboy», - подчеркнула девушка.

Джерело: joinfo.ua