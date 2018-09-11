В сети появились фото уникального буддистского храма



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Белый храм

Фотограф Алекс Ковачева показала Ват Ронг Кхун в Таиланде, который называют Белым храмом

В Таиланде заканчивают строительство уникального комплекса, более известного как «Белый храм». Всеми работами по его возведению занимается местный архитектор и художник Чалермчай Коситпипат.

Он возводит конструкцию на собственные деньги, но позволяет людям помогать ему материально. Архитектор открыл счет, на который можно сделать пожертвование, но сумма не должна превышать 10 тысяч долларов.

Чалермчай считает, что, таким образом, он защитится от олигархов. Вдруг потом кто-то захочет повлиять на строительство храма или заявить о своих правах.

Ват Ронг Кхун выглядит великолепно. Современные мотивы отлично сочетаются с традиционной таиландской культурой. Смотреть на это шедевральное произведение искусства можно вечно.

К храму ведет мост, а под ним – бесконечная яма с тянущимися вверх человеческими руками. После того, как человек пересечет мост, ему нельзя возвращаться. За этим тщательно будет следить охрана комплекса. Дело в том, что пересечение моста символизирует путь к просветлению. Так что возвращаться назад нельзя ни в коем случае.

Как известно, в 2014 году храм пострадал от землетрясения. Чалермчай Коситпипат сильно расстроился и решил забросить свою работу, остановить строительство.

Хорошо, что он пригласил экспертов, которые установили, что ущерб небольшой. В итоге, возведение храма продолжилось.

Джерело: boredpanda.com