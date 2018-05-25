Инсайдеры рассказали о причине развода Дженнифер Энистон

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Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Как стало известно западным СМИ, причиной расставания с Джастином Теру стало нежелание Энистон иметь детей

Инсайдеры ряда западных СМИ сообщили, что 49-летняя Дженнифер Энистон, которая в феврале объявила о разводе с 46-летним Джастином Теру и сначала не слишком переживала из-за разрыва, сейчас очень расстроена. Подруга актрисы рассказала, что Теру говорит всем общим знакомым и посторонним людям, что именно Джен стала причиной развода, так как не хотела рожать ребенка, чтобы не портить фигуру.

Энистон такое заявление приняла очень тяжело, так как тема материнства всегда была для нее болезненной. Когда актриса была замужем за Брэдом Питтом, она забеременела, но потеряла ребенка из-за стресса и напряженного графика съемок сериала «Друзья». При этом Питт, разводясь с актрисой, упрекнул ее в том, что у них не было детей.

В браке с Теру Энистон также пыталась завести ребенка, и, по данным приближенных к паре источников, «детский вопрос», а точнее невозможность звезды забеременеть, стал одной из причиной развода.





Джерело: graziamagazine.ru