День рождения Маши Ефросининой: лучшие наряды звезды

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@mashaefrosinina

Рассматриваем самые стильные образы и вдохновляемся чувством вкуса именинницы

Сегодня, 25 мая, одна из самых ярких телеведущих Украины Маша Ефросинина отмечает свой 39-й день рождения, сообщает «Главком».

Маша Ефросинина уже давно удостоилась статуса иконы украинского стиля, способная объединить ключевые запросы и модели успешности современного общества. Instagram Маши рисует идеальный образ: удачная карьера, хорошая мать, любимая жена, успешно похудевшая стройная красавица, которая «сделала себя сама», и при том обладает отменным чувством юмора и стиля.

Ведущая телешоу и сценических действ Маша Ефросинина всегда отличалась умением подбирать наряды для торжественных выходов, за что и снискала славу одной из самых стильных девушек не только на ТВ, но и среди столичного бомонда.

В повседневной жизни телеведущую можно увидеть в женственных вещах свободного кроя, при этом Маша отдает предпочтение удобной обуви на плоском ходу или небольшой танкетке. Жгучая брюнетка, Маша предпочитает яркую цветовую палитру, а ее бесспорным фаворитом является коралловый. Кроме того, в гардеробе телеведущей можно найти наряды практически всех оттенков красного, а также платья ярко-желтого и фиолетового цветов.

Пожалуй, самый явно выраженный фэшн-фетиш Маши Ефросининой — разнообразные пальто и жакеты. Их в ее коллекции не счесть: и классические двубортные, и приталенные бушлаты, и актуальные в последнее время пальто-коконы.