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    Шоу-биз

    Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум

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    <p>24-летняя Джиджи Хадид вместе со своей сестрой, 23-летней Беллой Хадид, стали участницами показа французского дизайнера Жана-Поля Готье</p> <div></div> - Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум

    24-летняя Джиджи Хадид вместе со своей сестрой, 23-летней Беллой Хадид, стали участницами показа французского дизайнера Жана-Поля Готье

    Сестры-модели вышли на подиум в дерзких образах

    В Париже состоялся финальный показ коллекции весна-лето/2020 от знаменитого французского дизайнера. Готье впечатлил гостей мероприятия неожиданными образами. Их представили на подиуме Белла и Джиджи Хадид.

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    Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум
    Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум
    Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум
    Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум
    Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум
    Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум
    Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум
    Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум
    Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум

    Младшая сестра похвасталась стройной фигурой в полупрозрачном шелковом платье с пышным подолом. Наряд был украшен элегантной черной драпировкой в виде незамысловатых цветочных узоров. Сквозь платье просвечивались контуры груди и темные тонкие стринги. Белла распустила волосы и предпочла сдержанный макияж.

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    сестры Хадид Джиджи Хадид подиум
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