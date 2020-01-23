Обворожительные сестры Хадид в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум



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24-летняя Джиджи Хадид вместе со своей сестрой, 23-летней Беллой Хадид, стали участницами показа французского дизайнера Жана-Поля Готье

Сестры-модели вышли на подиум в дерзких образах

В Париже состоялся финальный показ коллекции весна-лето/2020 от знаменитого французского дизайнера. Готье впечатлил гостей мероприятия неожиданными образами. Их представили на подиуме Белла и Джиджи Хадид.

Младшая сестра похвасталась стройной фигурой в полупрозрачном шелковом платье с пышным подолом. Наряд был украшен элегантной черной драпировкой в виде незамысловатых цветочных узоров. Сквозь платье просвечивались контуры груди и темные тонкие стринги. Белла распустила волосы и предпочла сдержанный макияж.