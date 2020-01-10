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    Шоу-биз

    Полуобнаженные сестры Хадид украсили календарь (фото)

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    <p>23-летняя Белла Хадид и ее старшая сестра, 24-летняя Джиджи, стали участницами пикантной фотосессии</p> <div></div> - Полуобнаженные сестры Хадид украсили календарь (фото)

    23-летняя Белла Хадид и ее старшая сестра, 24-летняя Джиджи, стали участницами пикантной фотосессии

    Американские супермодели появились на страницах ежегодного календаря Vmagazine

    Одни из самых узнаваемых моделей современности сестры Хадид, Белла и Джиджи, оказались героинями новой модной съемки. Девушки позировали в откровенных образах для черно-белых кадров. Для календаря также снялись Хейли Бибер, Ясмин и Рут, Грейс Элизабет и другие звезды мировых подиумов.

    Белла Хадид стала звездой февральской страницы. Она снялась полностью обнаженной. Модель прикрылась джинсовой курткой, под которой виднелись очертания бюста. Как отметили в Vmagazine, Белла выглядит профессионалом не только в кадре, но и во время подготовки к съемкам.

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    Белла Хадид
    Хейли Бибер
    Джиджи Хадид
    Полуобнаженные сестры Хадид украсили календарь (фото)

    Фото топлес ее старшей сестры Джиджи украсило первую страницу календаря. Кроме того, она стала и лицом выпуска 2020 года. Из одежды на модели были только темные джинсы облегающего кроя и

    Супруга канадского поп-певца Джастина Бибера Хейли снялась для ноябрьской страницы календаря.

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    модель Белла Хадид сестры Хадид
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