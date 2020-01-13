Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна



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В США присяжным заседателем может стать любой гражданин США, достигший 18 лет

Отбор провели из 120 кандидатов

В деле скандального продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасилованиях, появилось новое известное лицо. Правда, на этот раз не в качестве истца: топ-модель Джиджи Хадид вызвана в суд, чтобы стать частью группы присяжных.

Отбор провели из 120 кандидатов, уточнив, имели ли они какие-либо связи с самим Вайнштейном, его жертвами или адвокатами. Джиджи честно рассказала, что знакома не только с продюсером, но и с Сальмой Хайек — одной из многочисленных женщин, обвинивших его в харассменте. Тем не менее, суд решил, что это никак не помешает ей быть объективной и пройти на следующий этап подготовки к самому громкому судебному процессу последних лет.