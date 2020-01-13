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    Шоу-биз

    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна

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    <p>В США присяжным заседателем может стать любой гражданин США, достигший 18 лет</p> <div></div> - Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна

    В США присяжным заседателем может стать любой гражданин США, достигший 18 лет

    Отбор провели из 120 кандидатов

    В деле скандального продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасилованиях, появилось новое известное лицо. Правда, на этот раз не в качестве истца: топ-модель Джиджи Хадид вызвана в суд, чтобы стать частью группы присяжных.

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    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна
    Супермодель Джиджи Хадид сможет стать присяжным на суде Харви Вайнштейна

    Отбор провели из 120 кандидатов, уточнив, имели ли они какие-либо связи с самим Вайнштейном, его жертвами или адвокатами. Джиджи честно рассказала, что знакома не только с продюсером, но и с Сальмой Хайек — одной из многочисленных женщин, обвинивших его в харассменте. Тем не менее, суд решил, что это никак не помешает ей быть объективной и пройти на следующий этап подготовки к самому громкому судебному процессу последних лет.

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    знаменитости шоу-бизнес Джиджи Хадид
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