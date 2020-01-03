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    Фото

    Джиджи Хадид обнажила грудь для календаря

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    Джиджи Хадид обнажила грудь для календаря

    Звезда опубликовала результаты провокационной съемки

    Одна из самых популярных моделей мира Джиджи Хадид соглашается украшать не только популярные глянцы, но и календари. Соответствующими кадрами звезда похвасталась в своем блоге в инстаграме. 

    Джиджи Хадид стала героиней нового выпуска V-Magazine, который вскоре выйдет в продажу, и дополнительно украсила календарь, что по традиции является своеобразным бонусом январского номера.

    Для фотосессии авторы проекта выбрали весьма провокационную идею, поэтому читатели глянца смогут увидеть американскую модель топлесс. Джиджи Хадид примерила только приталенные брюки и стильный кепи, что выглядело очень сексуально в кадре. 

    Представители глянца сделали ставку на природную красоту манекенщицы, поэтому на главном фото она повернулась лицом к камере, продемонстрировав дневной макияж и отсутствие одежды.

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    instagram.com/gigihadid
    instagram.com/gigihadid

    На другой фотографии сторонники зажигательной Джиджи Хадид смогут полюбоваться ее эротическим образом. Звезда повернулось спиной к камере, поставив руки в задние карманы джинсов.

    знаменитости фотография модель самые сексуальные традиции Джиджи Хадид
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