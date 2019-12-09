Тампоны и секс-игрушки: Ким Кардашьян смутила фанатов новогодними украшениями



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До рождественских праздников еще достаточно времени, но звезды уже начали активную подготовку

Сестры Кардашьян с радостью показали поклонникам, как они украсили свои дома

Супруга рэпера Канье Уэста, бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась с подписчиками новогодними украшениями своего дома. Стоит отметить, что выглядели они довольно необычно. Игрушки Кардашьян позволили пофантазировать и додумать, что же именно хотела сказать Ким таким декором. К сожалению, креативная идея пришлась по душе не всем ее поклонникам.

В Сети подписчики активно начали спрашивать Ким о том, чем именно она украсила свой дом. Поклонники разделились на два лагеря. Кто-то был уверен, что это тампоны или туалетная бумага, а другие и вовсе подумали, что Кардашьян продемонстрировала миру гигантские секс-игрушки, которые к Рождеству и Новому году точно отношения не имеют. Сама же Ким утверждает, что украшения сделаны из плюшевых материалов и ей они кажутся очень забавными.