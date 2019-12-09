Журнал Rolling Stone назвал худшие фильмы 2019
«Король лев» возглавил список из-за отсутствия «сердца, души и оригинальности»
В рейтинг попали самые ожидаемые фильмы этого года
Американское издание Rolling Stone назвал список из десяти худших фильмов года. В него попали те картины, большой потенциал которых не был использован режиссерами. Так, «Король лев» возглавил список из-за отсутствия «сердца, души и оригинальности», «Щегол» показа одну из самых худших адаптаций книг в этом десятилетии, а попытка М. Найта Шьямалана превратилась в несложную попытку объединить разных персонажей.
Полный список:
10. «Счастливого Рождества»
9. «Стекло»
8. «Мидуэй»
7. «21 мост»
6. «Мертвые не умирают»
5. «Куда ты пропала, Бернадетт?»
4. «Щегол»
3. «Двойник»
2. «Королевы криминала»
1. «Король Лев»https://www.youtube.com/watch?v=tmdVsWXhM94&feature=emb_logo