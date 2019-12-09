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    Шоу-биз

    Журнал Rolling Stone назвал худшие фильмы 2019

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    <p>&laquo;Король лев&raquo; возглавил список из-за отсутствия &laquo;сердца, души и оригинальности&raquo;</p> <div></div> - Журнал Rolling Stone назвал худшие фильмы 2019

    «Король лев» возглавил список из-за отсутствия «сердца, души и оригинальности»

    В рейтинг попали самые ожидаемые фильмы этого года

    Американское издание Rolling Stone назвал список из десяти худших фильмов года. В него попали те картины, большой потенциал которых не был использован режиссерами. Так, «Король лев» возглавил список из-за отсутствия «сердца, души и оригинальности», «Щегол» показа одну из самых худших адаптаций книг в этом десятилетии, а попытка М. Найта Шьямалана превратилась в несложную попытку объединить разных персонажей.

    Полный список:

    10. «Счастливого Рождества»

    9. «Стекло»

    8. «Мидуэй»

    7. «21 мост»

    6. «Мертвые не умирают»

    5. «Куда ты пропала, Бернадетт

    4. «Щегол»

    3. «Двойник»

    2. «Королевы криминала»

    1. «Король Лев»

    https://www.youtube.com/watch?v=tmdVsWXhM94&feature=emb_logo
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