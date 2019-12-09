Журнал Rolling Stone назвал худшие фильмы 2019



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«Король лев» возглавил список из-за отсутствия «сердца, души и оригинальности»

В рейтинг попали самые ожидаемые фильмы этого года

Американское издание Rolling Stone назвал список из десяти худших фильмов года. В него попали те картины, большой потенциал которых не был использован режиссерами. Так, «Король лев» возглавил список из-за отсутствия «сердца, души и оригинальности», «Щегол» показа одну из самых худших адаптаций книг в этом десятилетии, а попытка М. Найта Шьямалана превратилась в несложную попытку объединить разных персонажей.

Полный список:

10. «Счастливого Рождества»

9. «Стекло»

8. «Мидуэй»

7. «21 мост»

6. «Мертвые не умирают»

5. «Куда ты пропала, Бернадетт?»

4. «Щегол»

3. «Двойник»

2. «Королевы криминала»

1. «Король Лев»