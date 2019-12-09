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    Шоу-биз

    Настя Каменских возьмется за продюсирование мамы

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    Настя Каменских возьмется за продюсирование мамы

    «Конечно, я могу ей помочь ...»

    Настя Каменских представила на премии «M1 Music Awards 2019» один из самых ярких номеров. В нем задействованы не только травести-дивы, но и девушки с пышными формами, худенькие - все разные, но все особенные.

    «Я хотела показать этим номером и своим клипом, что неважно какого ты пола или ориентации, важно то, какой ты есть и как к себе относишься. Себя надо любить! », - рассказывает певица.

    Вернувшись из Мексики, где песня Насти «Elefante» играет отовсюду: на разных радиостанциях и даже в авиалиниях, Каменских почувствовала свою первую популярность так далеко от дома.

    «Я почувствовала это, потому что когда ты просто идешь в парке, к тебе подходят люди, фотографируются и говорят: «Ты такая красивая!». В этой песне я соединила латиноамериканские ритмы с украинским дудочкой. Это очень важно для меня - не просто спела латиномовну песню, нет, я привезла туда немножко своей культуры», - комментирует Настя.

    На «Вечере премьер» Настю всего поразило выступление ее мамы с Аллой Кудлай.

    «Мне кажется, что когда все увидят эту песню на «Вечере премьер», то скажут: «Они даже будут конкурировать с Винником». Мама очень волновалась перед этим выступлением, потому что когда она там была на сцене - 30 лет назад! Это не просто пошел там куда-то и запел - это же «Светская жизнь» и огромная сцена! Но справились, так что смотрите!»

    знаменитости фотография Настя Каменских певица
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