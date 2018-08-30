Одна из самых красивых пар проекта «Кохання на виживання» рассталась после съемок



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Герои реалити «Кохання на виживання»

Пара, которая первой проверяла свои чувства на реалити, уже не вместе

Максим и Лера испытывали свои отношения на глазах у всей Украины. 19-летняя парикмахер Лера и 21-летний татуировщик Макс уже расставались, но решили дать друг другу еще один шанс на проекте «Кохання на виживання».

«Макс изменил мне со своей бывшей и мы разошлись, – вспоминает героиня проекта Нового канала. – Не общались несколько месяцев, потом я его простила, и мы снова начали встречаться. Но отношения были далеки от идеала. Мы пришли на проект, чтобы наконец-то понять, стоит ли нам быть вместе.

После финального испытания, где героям показывают результаты интервью на детекторе лжи, девушка решила порвать со своим избранником. Но он вновь выпросил ее прощения, и из Индонезии они улетели как пара.

«Когда мы вернулись домой, обдумали все еще раз и все же решили расстаться, – говорит Максим. – Сейчас иногда общаемся по-дружески. Чувства еще есть, но мы боимся начинать все заново, чтобы опять не накосячить. Не жалею, что все сложилось именно так. Реалити помогло нам ответить на вопросы, которые мы сами себе боялись задать. Я увидел Леру с другой стороны. Раньше она всегда была вспыльчивой, дерзкой и несамостоятельной, боялась принимать решения. На проекте и после него она изменилась в лучшую сторону. Думаю, что это поможет ей в будущем. Для себя я сделал вывод: чтобы иметь хорошие отношения, своей половинке надо уделять много времени, и не надо быть таким козлом!»