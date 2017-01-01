Соцсети бурно отреагировали на ограбление магазина сыном депутата

14-летний сын народного депутата Игоря Попова был задержан за попытку вооруженного нападения в Киеве

Сын нардепа Богдан Попов был задержан на месте преступления, у него изъяли балаклаву и стартовый пистолет Retay калибра 9 мм с семью патронами. Также в районе автостанции «Полесье» задержали второго грабителя. После того, как в СМИ появилась эта резонансная новость и видео с места преступления, народный депутат от Радикальной партии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

14-летний сын народного депутата Игоря Попова был задержан за попытку вооруженного нападения в Киеве

Сын нардепа Богдан Попов был задержан на месте преступления, у него изъяли балаклаву и стартовый пистолет Retay калибра 9 мм с семью патронами. Также в районе автостанции «Полесье» задержали второго грабителя.

После того, как в СМИ появилась эта резонансная новость и видео с места преступления, народный депутат от Радикальной партии Игорь Попов опубликовал в соцсети пост-раскаяние.

«У мeня в семье беда. Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды», - написал Попов.

«Слава Богу все живы, пройдет следствие, виновные понесут ответственность без исключений. Пусть это станет уроком и сыну. и мне!», - заявил нардеп.

Также отец преступника попросил «не связывать его горе с политикой».

«Если бы не моя публичность, я бы горевал молча. Друзья поддержат морально, прессу прошу не смаковать какие-то детали. Я на некоторое время пропаду из эфиров и побуду с семьей», - написал Попов

Отметим, что пользователи соцсети, активисты и даже священнослужители весьма толерантно отнеслись к случившемуся и всячески поддерживают «несчастного» отца, который не уберег свое чадо от плохой компании.

«Игорь! За такой пост-покаяние Господь простит Вас. Это самое главное. Можете рассчитывать на помощь Бога и на мою тоже», - написал митрополит Антоний Махота.

Поддержал нардепа и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который пожелал с честью пройти это испытание.

.

Не остались в стороне друзья и соседи украинского нардепа.

По их словам,Богдан - прекрасный ребенок, очень приветливый, воспитанный и всегда открывает двери подъезда, помогает проехать с коляской.

.

Однако не все пользователи готовы поддержать украинского нардепа в этой ситуации и откровенно удивлены огромному количеству «сочувствующих».

«Офигеть все посты поддержки. А, на самом деле, это - ваша вина. Не о себе, о сыне думайте: чем можно помочь? И не в плане избежания наказания, а исправлении ситуации. Не знаю деталей, но я бы кинулась к хорошему психологу», «Открытое и честное восприятие произошедшего, это большой плюс, но что-то мне подсказывает, что накажут только именно всех других «плохих» участников преступления, а сын депутата выйдет сухим из воды», «У нас появилось четкое «феодальное сословие» отпрыски которого могут делать все что угодно - давить людей на тротуарах, как в Харькове, нападать с пистолетом на магазины. Ему 14 лет - даже в детскую комнату полиции не посадят ибо нет ее у нас уже». - пишут пользователи.

Что еще известно о 14-летнем сыне народного депутата Украины? Чем он увлекается и что постит в соцсетях - читайте в нашем расследовании.