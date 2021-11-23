Олег Ляшко показал редкое фото подросшего сына

Сыну политика исполнилось полтора года

Бывший нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко в своем Инстаграме опубликовал фото со своим маленьким сыном Александром, которому исполнилось полтора года.

«Спасибо богу и Росите за сына», – подписал снимок 48-летний политик.

Пользователи сети засыпали комментарии теплыми словами

«Ляшко-малой – красавчик», «Копия папина», «Счастливый папа и прекрасный сын. Пусть вас бог хранит», «Красивые», – комментируют фото подписчики политика.

instagram.com/liashko/

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.