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    Jerry Heil в костюме феи показала идеально плоский животик (фото)

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    Популярная украинская певица Jerry Heil - Jerry Heil в костюме феи показала идеально плоский животик (фото)
    Популярная украинская певица Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Звезда порадовала поклонников яркими фото

    Популярная украинская певица Jerry Heil в своем Инстаграме опубликовала несколько фото в наряде, в котором выступала на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей».

    «Исполнить «Хвилі» с Kalush на «Вечере премьер Екатерины Осадчей» – это такая честь! Я так переживала и так мечтала об этом... И когда в последний день наше участие подтвердилось. Оказалось, нужен новый костюм», – написала звезда.

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    Jerry Heil в костюме феи показала идеально плоский животик (фото)
    Jerry Heil в костюме феи показала идеально плоский животик (фото)
    Jerry Heil в костюме феи показала идеально плоский животик (фото)
    Jerry Heil в костюме феи показала идеально плоский животик (фото)
    Jerry Heil в костюме феи показала идеально плоский животик (фото)
    instagram.com/thejerryheil/

    Певица уточнила, что наряд для нее создала модельер Анастасия Велегура.

    Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

    Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

    «У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Jerry Heil в костюме феи показала идеально плоский животик (фото)