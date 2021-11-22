Jerry Heil в костюме феи показала идеально плоский животик (фото)

Звезда порадовала поклонников яркими фото

Популярная украинская певица Jerry Heil в своем Инстаграме опубликовала несколько фото в наряде, в котором выступала на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей».

«Исполнить «Хвилі» с Kalush на «Вечере премьер Екатерины Осадчей» – это такая честь! Я так переживала и так мечтала об этом... И когда в последний день наше участие подтвердилось. Оказалось, нужен новый костюм», – написала звезда.

Певица уточнила, что наряд для нее создала модельер Анастасия Велегура.

Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

«У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица