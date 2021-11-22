  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эмбер Херд и Джонни Депп - О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    Эмбер Херд и Джонни Депп

    Среди коллег поклонников звезд до сих пор идут споры о правоте в этом конфликте

    Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд стал одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе за последние десять лет. И сейчас, судя по всему, ее ждет новый виток хайпа, ведь про пару снимут документальный мини-сериал, который покажет Discovery+, о чем сообщает The Hollywood Reporter.

    Проект «Джонни против Эмбер» покажет зрителю, как роман двух звезд превратился в один из самых громких судебных процессов западного шоу-бизнеса. При этом, проект расскажет историю с «двух полярных точек зрения».

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал
    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал

    Один фильм продемонстрирует ситуацию глазами Деппа. Его бывшую супругу покажут как лгунью, которую ничто не остановит в стремлении сохранить свой имидж. А глазами Эмбер покажут Деппа, как человека, в котором после свадьбы она стала видеть монстра, неспособного нормально мыслить из-за наркотиков.

    В фильме снимутся адвокаты, отстаивавшие интересы как Деппа, так и Херд, а также люди из ближайшего окружения звезд. Кроме того, в мини-сериале будут задействованы архивные медиафайлы обеих сторон. Остается только гадать сколько споров вызовет режиссерская версия произошедшего, ясно одно — равнодушных к сериалу будет мало. Сроки выхода фильма пока не называются.

    Ранее Джонни Деппа выгнали из «Фантастических тварей» после скандального суда с Эмбер Херд.

    «Сюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию», — написал Депп.

    Речь идет о деле против таблоида The Sun, которое артист проиграл. Он решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы.

    Читайте также: Испражнилась на кровать. Джонни Депп шокировал подробностями семейной жизни с Эмбер Херд
    Теги: знаменитости кино Сериал шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал