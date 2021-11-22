О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут сериал

Среди коллег поклонников звезд до сих пор идут споры о правоте в этом конфликте

Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд стал одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе за последние десять лет. И сейчас, судя по всему, ее ждет новый виток хайпа, ведь про пару снимут документальный мини-сериал, который покажет Discovery+, о чем сообщает The Hollywood Reporter.

Проект «Джонни против Эмбер» покажет зрителю, как роман двух звезд превратился в один из самых громких судебных процессов западного шоу-бизнеса. При этом, проект расскажет историю с «двух полярных точек зрения».

Один фильм продемонстрирует ситуацию глазами Деппа. Его бывшую супругу покажут как лгунью, которую ничто не остановит в стремлении сохранить свой имидж. А глазами Эмбер покажут Деппа, как человека, в котором после свадьбы она стала видеть монстра, неспособного нормально мыслить из-за наркотиков.

В фильме снимутся адвокаты, отстаивавшие интересы как Деппа, так и Херд, а также люди из ближайшего окружения звезд. Кроме того, в мини-сериале будут задействованы архивные медиафайлы обеих сторон. Остается только гадать сколько споров вызовет режиссерская версия произошедшего, ясно одно — равнодушных к сериалу будет мало. Сроки выхода фильма пока не называются.

Ранее Джонни Деппа выгнали из «Фантастических тварей» после скандального суда с Эмбер Херд.

«Сюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию», — написал Депп.

Речь идет о деле против таблоида The Sun, которое артист проиграл. Он решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы.