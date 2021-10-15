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    Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой

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    Актриса Ольга Сумская вместе с мамой - Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой
    Актриса Ольга Сумская вместе с мамой
    instagram.com/olgasumska/

    В сети актриса обнародовала трогательные семейные фото

    Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская с мужем и дочерьми побывала на праздновании дня рождения мамы. Анне Ивановне исполнилось 88 лет.

    На фотографиях, которые актриса опубликовала в своем Инстаграме, она изображена вместе с мамой, дочерьми и мужем. Все собрались, чтобы поздравить родную с теплым праздником. Антонина Паперная, Анна Борисюк и Виталий Борисюк приехали с Сумской, чтобы отметить 88-летие Анны Ивановны.

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    Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой
    Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой
    Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой
    Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой
    Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой
    Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой
    Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой
    Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой
    Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой
    instagram.com/olgasumska/

    Для именинницы приготовили праздничный торт, накрыли стол. Также Анне Ивановне сделали макияж, прическу. Ее образ был очень нежным и изящным. На лице женщины сияла улыбка. Видно, что она невероятно счастлива от того, что в этот день вместе с ней родные.

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Ольга Сумская
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    Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой