Ольга Сумская показала редкие фото с 88-летней мамой

В сети актриса обнародовала трогательные семейные фото

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская с мужем и дочерьми побывала на праздновании дня рождения мамы. Анне Ивановне исполнилось 88 лет.

На фотографиях, которые актриса опубликовала в своем Инстаграме, она изображена вместе с мамой, дочерьми и мужем. Все собрались, чтобы поздравить родную с теплым праздником. Антонина Паперная, Анна Борисюк и Виталий Борисюк приехали с Сумской, чтобы отметить 88-летие Анны Ивановны.

Для именинницы приготовили праздничный торт, накрыли стол. Также Анне Ивановне сделали макияж, прическу. Ее образ был очень нежным и изящным. На лице женщины сияла улыбка. Видно, что она невероятно счастлива от того, что в этот день вместе с ней родные.

Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.