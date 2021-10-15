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    Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)

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    Канье Уэст и Ким Кардашьян - Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Канье Уэст и Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    В особняке в Южной Калифорнии будут жить Ким и четверо ее детей

    Ким Кардашьян не придется переезжать после развода из роскошного особняка в Хидден-Хилс, который звездная чета Кардашьян – Уэст купила в 2014 году и полностью перестроила под себя. Сейчас цену недвижимости СМИ оценивают в $60 миллионов, хотя изначально дом достался паре «всего» за $20 миллионов. Рэпер Канье Уэст лично занимался дизайном семейного гнездышка и выбирал архитектора.

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    Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Теперь в особняке в Южной Калифорнии будут жить Ким и четверо ее детей. После объявления о разводе Кардашьян с детьми осталась там. Неподалеку живет мать семейства — Крис Дженнер. TMZ сообщает, что Ким и Канье договорились о цене, которую Кардашьян заплатит за семейное поместье. И если верить источнику, переговоры экс-супругов прошли мирно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян лишился дома за $60 миллионов. Как он выглядит (фото)