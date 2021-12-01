Оля Полякова и Дзидзьо выпустили первую совместную песню (видео)

Звезды презентовали клип на песню-саундтрек новогодней семейной комедии

«Щасливі люди» – первый общий трек певицы Оли Поляковой и лидера группы Дзидзьо. Впервые песня прозвучала на большом сольном концерте Поляковой «Королева Ночи». Автором слов и музыки стал Михаил Хома. Сегодня новоиспеченный дуэт представил клип, в который вошли кадры из фильма «Звезды по обмену».

«Дзидзьо написал эту песню, он автор, саунд-продюсер. На студии Миша «писал» меня более 7 часов, мучал меня (смеется). Я говорю «хватит, я нормально, хорошо спела», а он «давай еще вот эту и эту фразочку еще». А я что? Я слушалась, как девочка-пионерка, все исполняла так, как он просил. Так и нужно, должна же быть синергия», – рассказывает Оля Полякова, певица, актриса и продюсер.

Песня стала саундтреком к новой семейной рождественской комедии «Звезды по обмену», где исполнители сыграли главные роли – яркую Полю Малякову и решительного Фому Михайловского. Идею обмена телами создатели фильма раскроют для зрителей по-новому, добавив к истории щепотку настоящей сказки. Оля Полякова и Михаил Хома появятся перед фанатами с новой, неожиданной стороны – и это в который раз доказывает то, какими многогранными являются наши звезды. Мы увидим на экране не только много юмора, а и много романтики и настоящей семейной драмы.

Семейная комедия «Звезды по обмену» на больших экранах уже с 1 января 2022 года.

По сюжету комедии, непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Малякова и Фома Михайловский, неожиданно оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свои жизни обратно, но ради достижения своей цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.

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