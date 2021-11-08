«Танцы со звездами». Одна из пар во второй раз не появилась на паркете шоу

Дмитрий Дикусар заявил, что хочет стать судьей проекта

Участники шоу «Танцы со звездами», фехтовальщица Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар снова не вышли на паркет.

Так, на прошлой неделе пара заболела коронавирусом. Они уже использовали свое право на иммунитет, поэтому сегодня должны или станцевать, или покинуть шоу. Чтобы не вылететь из проекта, Дмитрий и Ольга записали на видео свое ча-ча-ча.

«Это самая тяжелая неделя на проекте для нашей пары. Мало того, что мы оба заболели, нам нужно тренироваться удаленно и еще подготовить два танца. Я чувствую себя не очень, хотя врачи говорят, что все проходит в легкой форме, потому что я вакцинирована. Не могу представить, что было бы, если бы у меня не было вакцины», – сказала Ольга.

Так что паре пришлось тренироваться ночью, чтобы последними приходить в зал и после них можно было продезинфицировать помещение. Как отметил Дмитрий, из-за болезни и позднего времени готовиться было еще сложнее. Так, номер участники подготовили всего за 5 часов.

«Поправляйтесь, мы вас очень ждем. Вы совершили подвиг», — добавила Екатерина Кухар.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.