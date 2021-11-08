Зала Огневич в белье рассказала, как мужчина должен относится к диарее у женщины (фото)

Звезда устроила откровенный фотосессию

Популярная украинская певица Злата Огневич в своем Инстаграме продемонстрировала, что у нее роскошная фигура. Звезда опубликовала серию новых пикантных снимков. На фото знаменитость соблазнительно позирует в красивом нижнем белье. Исполнительница засветила пышный бюст и идеально подтянутую фигуру.

Кстати, Злата тоже подумала над тем, каким должен быть мужчина. Певица считает, что он должен бороться со своими личными страхами. Также звезда уверена, что мужчина должен нормально воспринимать физиологию.

«Я не имею в виду тех, кто моются раз в неделю и считают, что чеснок и пот-лучшие афродизиаки. Я имею в виду тех, кто нормально относится к внезапно начавшейся у женщины менструации, поносу или рвоты у ребенка», — прокомментировала Злата.

Также знаменитость считает, что мужчина должен точно знать, чего хочет.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.