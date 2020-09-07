Оля Полякова получила миллион за антикарантинный концерт на Донбассе



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Певица Оля Полякова Фото: «Дружковка на ладонях»

Власти Константиновки в разгар пандемии собрали жителей на концерт без соблюдения карантинных правил

5 сентября городу Константиновка Донецкой области исполнилось 150 лет. Городская власть сделала «подарок» местным жителям: организовала масштабный концерт с выступлением известных эстрадных исполнителей.

В местном Парке культуры и отдыха обустроили фотозону, спортивные локации, ярмарка мастеров, проводились мастер-классы для детей.

СМИ сообщают, что со сцены город приветствовали местные творческие коллективы, юные певцы и танцоры, а кавер-бэнд MoonJam радовал хитами в современной обработке.

Наталья Могилевская, Олег Кензов и Оля Полякова устроили трехчасовой зажигательный концерт.

На опубликованных фото и видео видно, что собрались тысячи людей, которые пренебрегали карантинными мерами безопасности. Перед сценой люди стояли вплотную. Многие из них были без масок. По сообщению СМИ, в праздновании приняли участие более 10 000 гостей.

Стоит отметить, что гонорар Оли Поляковой за концерт составил 950 тисяч гривен, которые выплатили из городского бюджета.

А певица Наталья Могилевская получила 531 060 гривен за концерт.

Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова обвинила власть в том, что ничего не заработала на карантине.

Певица записала видеообращение в котором рассказала, как непросто живется артистам шоу-бизнеса из-за постоянного отмены концертов. Она считает абсурдным решением запрещать концерты, когда разрешена работа метро. В Поляковой сорвалось уже четыре концерта.

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