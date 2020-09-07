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    Шоу-биз

    Оля Полякова получила миллион за антикарантинный концерт на Донбассе

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    <p>Певица Оля Полякова</p> <p>Фото: &laquo;Дружковка на ладонях&raquo;</p> <div></div> - Оля Полякова получила миллион за антикарантинный концерт на Донбассе

    Певица Оля Полякова

    Фото: «Дружковка на ладонях»

    Власти Константиновки в разгар пандемии собрали жителей на концерт без соблюдения карантинных правил

    5 сентября городу Константиновка Донецкой области исполнилось 150 лет. Городская власть сделала «подарок» местным жителям: организовала масштабный концерт с выступлением известных эстрадных исполнителей.

    В местном Парке культуры и отдыха обустроили фотозону, спортивные локации, ярмарка мастеров, проводились мастер-классы для детей.

    СМИ сообщают, что со сцены город приветствовали местные творческие коллективы, юные певцы и танцоры, а кавер-бэнд MoonJam радовал хитами в современной обработке.

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    Оля Полякова получила миллион за антикарантинный концерт на Донбассе
    Оля Полякова получила миллион за антикарантинный концерт на Донбассе
    Оля Полякова получила миллион за антикарантинный концерт на Донбассе
    Оля Полякова получила миллион за антикарантинный концерт на Донбассе
    Оля Полякова получила миллион за антикарантинный концерт на Донбассе
    Оля Полякова получила миллион за антикарантинный концерт на Донбассе

    Наталья Могилевская, Олег Кензов и Оля Полякова устроили трехчасовой зажигательный концерт.

    На опубликованных фото и видео видно, что собрались тысячи людей, которые пренебрегали карантинными мерами безопасности. Перед сценой люди стояли вплотную. Многие из них были без масок. По сообщению СМИ, в праздновании приняли участие более 10 000 гостей.

    Стоит отметить, что гонорар Оли Поляковой за концерт составил 950 тисяч гривен, которые выплатили из городского бюджета.

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    А певица Наталья Могилевская получила 531 060 гривен за концерт.

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    Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова обвинила власть в том, что ничего не заработала на карантине.

    Певица записала видеообращение в котором рассказала, как непросто живется артистам шоу-бизнеса из-за постоянного отмены концертов. Она считает абсурдным решением запрещать концерты, когда разрешена работа метро. В Поляковой сорвалось уже четыре концерта.

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    Наталья Могилевская Оля Полякова новости певица
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